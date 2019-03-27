Ситуация в пунктах пропуска днем 27 марта. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 27 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорское»:
- Ирина: «11:07. В Майорске из Донецка дальше чем за второй поворот машин. Пеших полная сетка. Пока перевозчики не проедут – движения практически нет».
КПВВ «Марьинка»:
- «V»: «10:24. "Каргилл" из Донецка от спуска, "ноль" украинский 100, на паспортом 50»;
- Ася: «10:50. "Каргилл" движение есть, но скудно»;
- Максим: «11:30. С 5 часов стоял, только заехал, на "Каргилле" в сторону Украины»;
- Максим: «11:59. "Каргилл". В Донецк 60 общей, 20 льготы. В Украину основная на блоках»;
- Katrin: «12:11. Выехала из дома в 5 (по местному времени, – ред.) утра. В 5:20 приехала на "Каргилл". В 13:00 проехала ДНР-блокпост и приехала на украинский»;
- Виктория: «12:42. Движение на "Каргилле" относительно нормальное»;
- Анастасия: «14:27. "Каргилл": из Донецка приехали в 14:00 (по местному времени, – ред.) на БП (ДНР) в льготную очередь. Прошли за 1 час 20 мин».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
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