Ситуация в пунктах пропуска днем 27 марта. Новости

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Ситуация в пунктах пропуска днем 27 марта

ДН

27.03.19 14:41dnews.dn.uaНовости

Фото: Госпогранслужба Украины

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 27 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

  • Ирина: «11:07. В Майорске из Донецка дальше чем за второй поворот машин. Пеших полная сетка. Пока перевозчики не проедут – движения практически нет».

КПВВ «Марьинка»:

  • «V»: «10:24. "Каргилл" из Донецка от спуска, "ноль" украинский 100, на паспортом 50»;
  • Ася: «10:50. "Каргилл" движение есть, но скудно»;
  • Максим: «11:30. С 5 часов стоял, только заехал, на "Каргилле" в сторону Украины»;
  • Максим: «11:59. "Каргилл". В Донецк 60 общей, 20 льготы. В Украину основная на блоках»;
  • Katrin: «12:11. Выехала из дома в 5 (по местному времени, – ред.) утра. В 5:20 приехала на "Каргилл". В 13:00 проехала ДНР-блокпост и приехала на украинский»;
  • Виктория: «12:42. Движение на "Каргилле" относительно нормальное»;
  • Анастасия: «14:27. "Каргилл": из Донецка приехали в 14:00 (по местному времени, – ред.) на БП (ДНР) в льготную очередь. Прошли за 1 час 20 мин».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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