Ловушки аферистов: Жители Покровского района за сутки потеряли более 170 тыс. грн. Новости

В Покровском районе (Донецкая обл.) за сутки псевдосотрудники банка обманули двух жителей почти на 50 тыс. грн, а фейковые интернет-продавцы – трех человек более чем на 120 тыс. грн. Сейчас правоохранители устанавливают личности злоумышленников. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Так, в дежурную часть Добропольского отделения полиции обратилась обманутая жительница села Святогоровка. Выяснилось, что сначала потерпевшей поступили о сообщение о том, что с ее счета списаны деньги. Зная, что ни за товары, ни за любые услуги женщина накануне не рассчитывалась, она позвонила по номеру, с которого пришло смс. «Сотрудница банка» пообещала отменить банковскую операцию. Для этого она попросила потерпевшую назвать свои личные данные и цифровые комбинации, которые будут поступать на ее телефон в течение 5 минут. Потерпевшая четко выполняла указания незнакомки, пока не получила сообщение о том, что с ее счета снято более 45 тыс. грн.

В тот же день в подобной ситуации оказалась 74-летняя жительница Покровска (до переименования – Красноармейск), карточка которой была якобы заблокирована. Так, назвав свои личные данные «сотруднице банка», женщина потеряла последние средства.

Кроме того, от рук интернет-продавцов понес немалые денежные потери и 51-летний покровчанин. Мужчина думал, что покупает картошку у оптовика, которому перечислил 115 тыс. грн. Как оказалось позже – у афериста. В итоге, мужчина не получил заказ, а деньги потерял.

В Мирнограде (до переименования – Димитров) от действий интернет-продавцов пострадали 48-летний покупатель рыболовецкой лодки и женщина, которая заказала на одном из сайтов мебель и бытовую технику. В обоих случаях пострадавшие заранее рассчитались за свои заказы, которые не получили.

По данным фактам сотрудниками полиции возбуждены уголовные производства по ст. 190 «Мошенничество» и 185 «Кража» УК Украины. Злоумышленникам, которые обогатились за чужой счет, грозит до 3 лет ограничения до 3 лет лишения свободы.

Правоохранители снова напоминают жителям, о необходимости быть бдительными и не доверять сомнительным сообщениям и интернет-объявлениям. Аферисты используют любые приемы, чтобы выманить деньги у доверчивых жителей. По информации относительно банковских карт нужно обращаться в финучреждения или на горячую линию банка, в котором обслуживаетесь. Покупать товары у проверенных продавцов и расплачиваться за них только после получения.