Маленький, а уже боец: Щенку, обитающему на передовой в Донецкой области, сшили камуфляж (Фото). Новости

На одной из передовых позиций в Донецкой области украинские военные выхаживают новорожденного щенка. Кормят из пипетки и сшили ему камуфляжную форму. Историю животного сегодня, 27 марта, рассказали в Благотворительном фонде «Вернись живым» («Повернись живим») на странице организации в Facebook.

«Такое маленький, а уже боец. Знакомьтесь, это – Спартанец. Он родился всего две недели назад на одной из передовых позиций в Донецкой области. Его мама – лайка Гильза – умерла, поэтому щенка взялись выхаживать военнослужащие одного из подразделений. Новая "мама" – Наталья Борисовская – заботится о малыше и выкармливает из пипетки с первых дней его жизни. А еще за ним присматривает кот, который также живет с бойцами. Спартанец еще даже не открыл глаза, но уже имеет собственную мягкую камуфляжную форму – все по уставу», – говорится в сообщении.

Несколько фото щенка опубликовала и Наталья Борисовская. «Спартанец спит, как настоящий воин, и передает приветствие. Жопка уместилась, а вообще он спит только в "военных вещах"», – прокомментировала она фото.

«Такие они, украинские бойцы, – добрые к беззащитным и безжалостные к врагу», – подытожили в фонде.

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