Только 7% переселенцев обратились в госорганы с просьбой реализовать свое право собственности, – ПРООН. Новости

В Украине в 2018 году только 7% внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) обратились в суд или другие государственные органы с просьбой реализовать свое право собственности. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-служба представительства Программы развития ООН (ПРООН) в Украине на своей странице в Facebook.

«Согласно национальному опросу ПРООН, проведенному в 2018 году по соблюдению прав ВПЛ в Украине, только 7% ВПЛ обратились в суд или другие государственные органы с просьбой реализовать свое право собственности. Большинство перемещенных лиц не имеют информации и правовой поддержки, необходимой для понимания и реализации своих прав собственности», – говорится в сообщении.

Так, сегодня 40 представителей и представительниц государственных органов и организаций гражданского общества обсудили механизм оценки и создания государственного реестра разрушенного гражданского жилья на круглом столе, организованном Общественной организацией «Донбасс-SOS» и омбудсменом Украины Людмилой Денисовой.

«Пришло время разработать методологию и механизм оценки поврежденной собственности, чтобы права человека в результате конфликта были защищены и придерживались в выработке решений. Государство должно быть готово решать проблемы, а также разрабатывать долгосрочные решения, не оставляя никого в стороне», – отметила заместитель директора ПРООН в Украине Блерта Чела.

По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, более 50 тысяч гражданских зданий и дома около 40 тысяч семей по обе стороны линии разграничения, поврежденные во время боевых действий, срочно нуждаются в ремонте.

Напомним, правозащитники отмечают, что на пятый год вооруженного конфликта на Донбассе в Украине отсутствует комплексная государственная политика в отношении гражданских лиц, жилье которых пострадало в результате боевых действий. По данным Мониторинговой миссии ООН в Украине, в результате боевых действий в Донецкой и Луганской областях были разрушены или повреждены более 40 тыс. объектов частной собственности.

Юристы рассказали, что в Украине нет закона о компенсации за разрушенное на Донбассе жилье, но есть правовые механизмы, которыми могут воспользоваться пострадавшие.

Как заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука, в Украине есть возможность выплачивать компенсацию за разрушенное в результате боевых действий на Донбассе жилье.

Как сообщалось ранее, компенсация за разрушенное или поврежденное в зоне боевых действий на Донбассе жилье имеет несколько уровней проблем.

Читайте также: