Обстрел Камышевахи: В ГПУ задокументировали новые факты (Фото). Новости

По населенному пункту Камышеваха (Попаснянский р-н, Луганская обл.) 22 марта незаконные вооруженные формирования (НВФ) вели обстрел, применяя тяжелую артиллерию. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

Как рассказали в пресс-службе, ГПУ в очередной раз задокументирован факт нарушения законов и обычаев войны во время обстрела Камышевахи. «22 марта 2019 года, около 17:00, с временно оккупированной территории Луганской области российско-террористические силы, применяя тяжелую артиллерию, вопреки нормам международного гуманитарного права осуществили прицельный обстрел с. Камышеваха-1 Попаснянского района Луганской области», – говорится в сообщении.

На место происшествия выехала группа в составе сотрудников управления по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины. «Прокурорами указанного управления с полным соблюдением требований процессуального законодательства Украины задокументированы факты нарушения российско-террористическими силами законов и обычаев войны. В частности, в ходе осмотра места происшествия установлено, что в результате артиллерийского обстрела повреждены 2 жилых дома и хозяйственные постройки по ул. Почтовая», – отмечается в сообщении.

По информации ГПУ, в настоящее время установлено, что обстрел велся снарядами калибра 122 мм из временно неподконтрольного украинской власти Первомайска (Луганская обл.).

Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления. «Полученные доказательства нарушения Российской Федерацией и ее оккупационной администрацией норм международного гуманитарного права будут переданы в Международный уголовный суд», – подытожили в ведомстве.

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