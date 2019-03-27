В Краматорске мужчина убил свою знакомую. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) мужчина убил свою знакомую. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-служба полиции города.

К трагедии привел бытовой конфликт на почве употребления спиртного.

Сообщается, что в понедельник около 8:20 часов в дежурную часть Краматорского отдела полиции от местного жителя поступило сообщение об убийстве. Мужчина пояснил, что придя домой, обратил внимание на незапертую дверь в квартиру, а войдя, увидел в комнате на полу окровавленный труп своей 58-летней жены.

«Сотрудники отдела криминальной полиции Краматорска немедленно начали оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности убийцы, ведь женщина умерла в результате получения множественных колото-резаных ран по телу. После нескольких часов кропотливой работы злоумышленник был задержан. Им оказался местный житель, 1977 года рождения», – рассказали в пресс-службе.

Мужчина пояснил, что накануне употреблял с потерпевшей спиртные напитки, после чего она пригласила его к себе в квартиру. Находясь на кухне, мужчина готовил себе еду, держа в руке кухонный нож.

«В это время между знакомыми на почве внезапно возникших неприязненных отношений возник конфликт. Вследствие продолжающейся ссоры, гость нанес потерпевшей множественные удары кухонным ножом. От полученных ран последняя скончалась на месте. Фигурант, в свою очередь, поспешил скрыть следы своего присутствия в квартире, после чего скрылся с места преступления забрав и орудие убийства. Однако нож был найден и изъят», – сообщили в полиции.

По данному факту правоохранителями начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.