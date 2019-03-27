Бородай рассказал, как балансировал между Захарченко и Ходаковским. Новости

В 2014 году первый «премьер-министр ДНР» Александр Бородай балансировал между группировками «комбатов» Александра Захарченко и Александра Ходаковского, для чего сформировал внутри них свой пласт сторонников. Об этом Бородай, которого российские СМИ называют политтехнологом Кремля, заявил в интервью одному из интернет-каналов.

«Один из факторов – очень важный для меня, который оставлял наследника, был фактор управляемости этого наследника. Например, ярким лидером в Донецке был Александр Ходаковский. Вообще, Донецк в этом смысле существовал как лига феодальных княжеств», – сказал он.

«ДНР еще в момент, когда Славянск не был сдан и покинут, представляла из себя забавный конгломерат. Можно его описать в средневековых терминах: Донецкое феодальное княжество, где в виде князя выступал я, а в виде основных феодалов – бояр со своими дружинами выступали несколько человек, главными среди которых были Захар со своей дружиной и Ходаковский со своей дружиной. И между ними надо было балансировать», – продолжил Бородай.

По его словам, он всегда «подпихивал» к Захарченко и Ходаковскому своих людей – «добровольцев». «Создавая собственную, причем аккуратно создавая, чтоб не было особого шума, противодействия этому и внутреннего напряжения, свою собственную дружину, которая у меня была. Она была размыта по разным подразделениям», – заявил Бородай.

«Но, кроме моего личного небольшого отряда, еще была генеральная прокуратура, которая в какой-то момент в ДНР доросла до собственных танков и диверсионно-разведывательных групп, что было забавно. Это явление в истории мировых прокуратур небывалое – танковые войска генеральной прокуратуры и диверсанты генеральной прокуратуры. Звучит феерично, но в ДНР было много всего такого забавного», – считает политтехнолог Кремля.

Он также пояснил, что в 2014 году России было нужно назначить «главами Л-ДНР» кого-то из местных жителей, потому что российский контроль был слишком явным, а также почему в «ДНР» на такую «должность» был выбран Александр Захарченко.

Напомним, 31 августа 2018 года в центре Донецка в кафе «Сепар» прогремел взрыв, в результате которого «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Он был похоронен 2 сентября на кладбище «Донецкое море». Причем, его могила расположена не на «аллее славы» (где захоронены «Моторола» и «Гиви»), а находится в середине кладбища.

«Аллею славы» в «ДНР» возвели летом 2017 года на краю кладбища, на месте бывшей лесопосадки. Здесь находятся могилы «Гиви» (командир незаконного вооруженного формирования «Сомали» Михаил Толстых, взорван в Донецке 8 февраля 2017 года), «Моторолы» (командир НВФ «Спарта» Арсен Павлов, взорван в лифте жилого дома в центре Донецка 16 октября 2016 года).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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