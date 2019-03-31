Прекращение выплаты пенсий переселенцам: Омбудсмен рассказала о ситуации. Новости

Органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) продолжают практику прекращения выплаты пенсий переселенцам на основании информации, полученной, в частности, из системы «Аркан». Об этом говорится в ежегодном докладе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека «О состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине» за 2018 год, опубликованном на сайте омбудсмена, которым сейчас является Людмила Денисова.

«В частности, из-за процедуры верификации и идентификации в мае 2018 года более 160 тыс. пенсионерам-переселенцам была прекращена выплата пенсии. При этом, как выяснилось, в 70% этих случаев информация об отсутствии длительное время ВПЛ по фактическому месту жительства не подтвердилась. Такая ситуация свидетельствует о безосновательности прекращения пенсионных выплат и нарушении гарантированного Конституцией Украины права этих лиц на социальную защиту», – говорится в докладе.

Как отмечается, восстановление выплаты пенсий происходило по процедуре, установленной постановлением Кабинета министров Украины (КМУ) от 08.06.2016 года №365* «Некоторые вопросы осуществления социальных выплат внутренне перемещенным лицам», согласно положениям которого, возвращение социальных выплат, выплаченных за прошедший период, предполагается осуществлять на условиях отдельного порядка, определенного КМУ. «Однако, на сегодня такой механизм не разработан, что нарушает право указанной категории лиц на пенсионное обеспечение и приводит к социальной напряженности. С целью обеспечения права ВПЛ на социальную защиту на уровне других граждан сегодня возникает необходимость разорвать зависимость выплаты пенсий и/или других государственных пособий пенсионерам-переселенцам от регистрации их как внутренне перемещенных лиц. Учитывая то, что происходило безосновательное прекращение пенсионных выплат, а также отказ в выплате пенсий за прошлый период, ВПЛ вынуждены были восстанавливать свои права через суд», – сказано в документе.

Как сообщалось ранее, за прошлый 2018 год в офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека поступило 905 сообщений о нарушении прав ВПЛ и жителей временно неподконтрольных украинской власти территорий, из которых более 60% касались прекращения пенсионных выплат и других видов денежной помощи.

*Постановлением КМУ от 08.06.2016 № 365 «Порядок назначения (восстановление) социальных выплат внутренне перемещенным лицам» определяется процесс назначения выплат, а также требования проверки переселенцев по месту регистрации как ВПЛ. На основании таких проверок переселенцев лишают выплат, прежде всего, пенсий. Также предусмотрена дополнительная проверка переселенца при наличии информации о его возвращении на временно неподконтрольную Украине территорию, или его выезда за границу, или получения соответствующей информации от МВД, СБУ, Госпогранслужбы, Национальной полиции, ГМС, других органов исполнительной власти и пр.

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