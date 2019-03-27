За время предвыборной кампании переселенцы больше узнали о своих правах, – правозащитница. Новости

В Украине за время предвыборной кампании переселенцы больше узнали о своих правах. Об этом рассказала проектный менеджер Благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист») Мария Алексеенко.

«Мы наблюдаем определенную динамику. В начале президентской кампании осведомленность людей была низкой. Наши данные совпадают с данными Международной организации по миграции. Около 40% людей отмечали, что не знают о своем праве голосовать на президентских выборах», – сказала она.

По словам специалистов, ближе к выборам уровень осведомленности вырос. Причиной считают проведенные информационные кампании. «Сейчас, когда мы провели опрос на пяти контрольно-пропускных пунктах, видим, что людей, которые не знают о своем праве голосовать, меньше. Им воспользуются около 5% людей, которые зарегистрированы внутренне перемещенными лицами», – добавила Мария Алексеенко.

Как сообщалось ранее, в Украине жители Донецкой и Луганской областей подали больше всего заявлений о временной смене места голосования на выборах президента. Отделы ведения Государственного реестра избирателей со 2 января до 25 марта изменили место голосования для 315 тыс. 725 украинцев.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.

Источник: ТК «UA:Донбасс»

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