Зеленые аукционы стартуют, если законопроект проголосуют во втором чтении, – Савчук. Новости

Зеленые аукционы запустятся с 2020 года при условии, если соответствующий законопроект, который включен в повестку дня на второе чтение, будет вынесен на голосование в ближайшем квартале, и он получит в парламенте необходимое количество голосов. Об этом заявил глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук в интервью «Лиге».

«Проект закона по запуску аукционов прошел первое чтение. Прошел комитет топливно-энергетического комплекса. Последний подготовил его для того, чтобы включить законопроект в повестку дня на второе чтение. Надеюсь, что это будет в ближайшем квартале. Тогда аукционы, соответственно закону, который будет рассматриваться, будут запускаться с 2020 года», – сказал он.

Он указал, что со стартом системы аукционов, объекты, которые производят электрическую энергию из солнца и ветра, будут иметь годовую квоту, которая будет определяться Кабинетом министров.

«Это примерно 700-800 МВт в год по всем направлениям возобновляемых источников. Но каждый объект будет иметь еще свою квоту», – отметил Савчук.

Также чиновник подчеркнул, что в перспективе будут определяться точки, где можно будет устанавливать станцию, за каждую такую точку с возможностью подключения будут бороться инвесторы, которые будут играть на понижение.

«Кто даст более дешевую электроэнергию, то будет иметь возможность заключить договор на 20 лет на продажу электрической энергии. Но по цене, которая будет определена через конкуренцию», – пояснил Савчук.

Председатель Госэнергоэффективности не исключает, что на первом этапе такой механизм может приостановить инвестиции в отрасль, но впоследствии динамика исправится.

«Сначала это может несколько приостановить, поскольку нужна еще подзаконная база, которую будет разрабатывать Кабинет министров. Плюс, конечно, любая система, которая будет вводиться, будет иметь какие-то недостатки, которые надо будет выравнивать на ходу. Но потом выйдем на нормальную динамику. И будем делать дешевую энергию для потребителей», – резюмировал Савчук.

Ранее глава Национальной энергетической компании «Укрэнерго» Всеволод Корольчук заявил, что введение зеленых аукционов невозможно до 20 апреля 2020 года. А отчет о соответствии генерирующих возможностей, утвержденный регулятором, по его словам, можно ожидать с конца марта.

20 декабря 2018 года Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №8449-д об обеспечении конкурентных условий производства электроэнергии из альтернативных источников. Согласно документу предусматривается переход с 1 января 2020 до конкурентного аукционного принципа определения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников вместо «зеленых» тарифов.