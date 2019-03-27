Казарменное состояние: МВД перешло к круглосуточной охране избирательных комиссий. Новости

В МВД готовы к любым нестандартным ситуациям в день голосования на выборах президента 31 марта.Об этом сегодня, 27 марта, во время брифинга заявил советник министра внутренних дел Иван Стойко.

«Мы взяли под круглосуточную охрану избирательные комиссии. С сегодняшнего вечера, завтрашний день и послезавтра будет завоз на участке бюллетеней. Около 30 тыс. избирательных комиссий будут взяты под круглосуточную охрану. 60 тыс. правоохранителей будут работать на этих участках, более 70 тыс. будут работать в других местах – это охрана стратегических объектов, патрулирование улиц, охрана и сопровождение международных наблюдателей. Мы проработали маршруты доведения до участков бюллетеней и обратно также. На сегодняшний день мы готовы к выполнению тех задач, которые перед нами ставит общество – это проведение максимально прозрачных и честных выборов, обеспечение правопорядка. Мы готовы к любым нестандартным ситуациям, у нас работают уже подготовленные группы взрывотехников, ГСЧС работают в штатном усиленном режиме. Все участки проверены на фактор безопасности. В день выборов мы все будем находиться на своих рабочих местах, будем готовы выехать в любую точку Украины, на ту или иную нестандартную ситуацию», – сказал Иван Стойко.

В свою очередь, советник министра внутренних дел Владимир Филенко добавил, что в МВД был создан оперативный штаб, который возглавил первый заместитель министра Сергей Яровой.

«Сейчас главная задача – обеспечение покоя и общественного порядка в день выборов. Мы перешли на так называемое "казарменное" состояние, которое закончится после второго тура, после того как все бюллетени будут в ЦИК», – сказал Владимир Филенко.

«Еще один акцент, который я хотел бы подчеркнуть – остановили мы фальсификацию или нет. Тот размах фальсификации, который, по нашим оценкам, готовился отдельными штабами, уже не осуществился», – подчеркнул Владимир Филенко.

По словам советника министра внутренних дел Михаила Апостола, повышенное внимание к попыткам фальсификации помешало многим попыткам мошенничества. «Нет шансов у такого типа мошенничества, как колонны АТОвцев с открепительными талонами, которые голосуют на разных участках. Не имеет шансов голосование "мертвым душам". Национальная полиция превентивно обратилась в Министерство юстиции, и у нее есть база всех умерших людей в Украине. Не имеет шансов вбрасывать бюллетени тем, кто уехал и не находится в Украине», – добавил Михаил Апостол.

«Есть другие моменты, по которым должны следить наблюдатели и члены комиссии – есть большое количество людей, проживающих в Украине, которые никуда не уехали, но не будут голосовать. Таких ожидается примерно 20%, это тот резерв, которым будут пытаться сфальсифицировать их голосами. Какой выход? Наблюдателям нужно просто считать всех, кто пришел голосовать. Если количество проголосовавших больше, чем тех, кто пришел – значит прошла фальсификация», – сказал Михаил Апостол.

Как сообщалось ранее, в Украине жители Донецкой и Луганской областей подали больше всего заявлений о временной смене места голосования на выборах президента. Отделы ведения Государственного реестра избирателей со 2 января до 25 марта изменили место голосования для 315 тыс. 725 украинцев.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.