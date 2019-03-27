Реальное количество переселенцев в Украине неизвестно: Омбудсмен рассказала, почему. Новости

В Украине реальное количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) неизвестно. Это связано с несколькими причинами. Об этом говорится в ежегодном докладе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека «О состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине» за 2018 год, опубликованном на сайте омбудсмена, которым сейчас является Людмила Денисова.

Так, по данным Государственной службы статистики Украины, на начало 2014 году на территории Донецкой и Луганской областей проживало 6 583 400 человек, из них: 4 343 900 в Донецкой и 2 239 500 – в Луганской областях, в том числе 3 894 тыс. (59,15% от общего количества) – жили в тех населенных пунктах, которые сейчас являются временно неподконтрольными украинской власти.

По состоянию на январь 2018 года в Донецкой и Луганской областях проживает 6 млн 341 тыс. 666 человек, что на 242 тыс. человек меньше по сравнению с 2014 годом, из них примерно 3,8 млн человек проживают на временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса.

На конец 2018 года в органах социальной защиты населения состояло на учете 1 млн 512 тыс. 367 ВПЛ, что почти на 20 тысяч больше, чем за аналогичный период 2017 года (1 492 100 человек), из них: 42,4 тыс. – жители Автономной Республики Крым и г. Севастополя; 563,4 тыс. человек – из Луганской области и 906,5 тыс. человек – из Донецкой области.

Из общего количества ВПЛ: 443 тыс. 502 человека – лица трудоспособного возраста, 239 тыс. 179 – дети, 48 тыс. 404 – лица с инвалидностью и 769 тыс. 321 – пенсионеры.

Как свидетельствует статистика, Донецкая и Луганская области стали домом для почти половины ВПЛ. Также лидерами в приеме ВПЛ является Харьковская, Запорожская, Днепропетровская, Киевская области и г. Киев.

«Однако реальное количество ВПЛ для государства неизвестно, поскольку значительная часть жителей временно оккупированных территорий становится на учет ВПЛ только для получения пенсий и социальных пособий и, фактически, приезжают на контролируемую территорию для их получения», – говорится в докладе.

Кроме того, по данным украинского омбудсмена, есть еще ряд факторов. «Неэффективное выполнение властных полномочий органами государственной власти и органами местного самоуправления, потеря надежды ВПЛ на помощь государства, неверие в надлежащей социальной защите заставили определенную часть семей ВПЛ решать проблемы, связанные с перемещением, собственными силами. Поэтому они не обращались в органы социальной защиты населения для постановки их на учет ВПЛ. Не имея возможности интегрироваться в принимающих громадах (отсутствие жилья, надлежащей социальной поддержки от местных органов) определенная часть ВПЛ вынуждена была вернуться в покинутое месту жительства, расположенное на временно оккупированной территории, а затем повторно вернулись на подконтрольные территории правительства, что, в свою очередь влияет на показатели количества зарегистрированных ВПЛ», – отмечается в докладе.

Напомним, по состоянию на 25 марта 2019 года, в Украине учтены 1 млн 363 тыс. 754 переселенца из Донбасса и Крыма.

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