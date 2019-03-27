Права переселенцев и жителей неподконтрольного Донбасса: Омбудсмену поступило около тысячи жалоб (Инфографика). Новости

За прошлый 2018 год в офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека поступило 905 сообщений о нарушении прав внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и жителей временно неподконтрольных украинской власти территорий, из которых более 60% касались прекращения пенсионных выплат и других видов денежной помощи. Об этом говорится в ежегодном докладе Уполномоченного ВРУ по правам человека «О состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине» за 2018 год, опубликованном на сайте омбудсмена, которым сейчас является Людмила Денисова.

По мнению украинского омбудсмена, такая тенденция свидетельствует о системной проблеме в обеспечении прав этой категории лиц на социальную защиту.

Всего в течение 2018 года Уполномоченным осуществлялось производство по обращениям 435 ВПЛ о прекращении пенсионных выплат и других государственных пособий, а также отказа в возвращении недополученных за предыдущий период пенсий (больше всего которых поступило из Киевской области и г. Киева (146), Донецкой (145); Луганской (36), Запорожской (33), Харьковской (27), Днепропетровской областей (16), остальные – из других регионов Украины). «По результатам принятых мер право на восстановление пенсионных выплат этих лиц было восстановлен, в том числе, 79 лицам обеспечена выплата пенсий с момента приостановки», – говорится в докладе.

При этом, как отмечает Денисова, переселенцы вынуждены отстаивать свои права в суде, а потому только за прошлый год в Украине вынесли более 15 тысяч решений в подобных делах; 4,5 тысячи вынесено по делам о прекращении пенсионных выплат ВПЛ.

«Осведомленность граждан о своих правах и пути восстановления нарушенных прав все еще остается низкой. Об этом свидетельствуют многочисленные обращения, поступившие в течение года в секретариат Уполномоченного и которых в 2018 году было более 25 тысяч», – говорится во вступительном слове Людмилы Денисовой.

В частности, в документе указано, что 58,02% (более 20 тыс. всех обращений) касаются нарушений гражданских прав, еще 12,04% – социальных, 7,53% – политических, 7,32% – экономических прав. Кроме этого, 2,69% обращений к омбудсмену связаны с нарушением прав детей, а 6,45% – нарушение личных прав.

Напомним, в Украине в 2018 году от внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) поступило более 6,7 тыс. обращений о предоставлении бесплатной вторичной правовой помощи. Это на 39% больше, чем в 2017 году, когда поступило почти 4,9 тыс. обращений.

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