Фонд Рината Ахметова помогает раненым детям. Новости

В зоне вооруженного конфликта на Донбассе проживают 220 тыс. детей, и ежедневно они подвергаются смертельной опасности. По данным ООН, в Луганской и Донецкой областях заминировано семь тысяч квадратных километров. Не поддаются учету неразорвавшиеся снаряды и боеприпасы, которыми буквально усеяна эта земля. С начала боевых действий на Донбассе ранены более 260 ребят, сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

14-летний Дмитрий Гоменюк из села Златоустовка Волновахского района (Донецкая обл.) на себе ощутил, как жизнь может перевернуться за доли секунды. Мальчик едва не погиб, когда нашел пулю около своего дома.

«Я думал, что она не опасная. Хотел сделать сувенир. Принес пулю в дом, увидел, что внутри нее пустота, сунул туда проволоку – и сразу же раздался взрыв», – рассказал подросток.

Дима в тот момент думал, что умрет.

«Он позвонил попрощаться, был испуган, кричал», – сквозь слезы рассказала о дне трагедии Галина Гоменюк, мама парнишки.

Врачи диагностировали у Дмитрия множественные тяжелые травмы рук, шеи, глаз и живота. Несколько недель он провел в реанимации, перенес две сложнейшие операции.

«Фонд Рината Ахметова предоставил лекарства, которые помогли нашему сыну выжить», – говорит Павел Гоменюк, отец подростка.

С момента ранения прошло восемь месяцев. Глядя на Дмитрия, сейчас не поверишь, что еще недавно родители молились о его спасении. Мальчик полностью отошел от пережитого шока, ведет активный образ жизни и ежедневно репетирует со своей музыкальной группой новый репертуар – играет на ударной установке.

«Барабанщик должен иметь сильные руки и отличный слух. Когда меня ранило, у меня сильно пищало в ушах и очень повредило кисть. Но мне это уже не мешает, о травмах напоминают только шрамы», – рассказывает Дима.

Такое быстрое восстановление – результат индивидуальной программы, которую Дмитрий Гоменюк прошел летом 2018 года в рамках проекта Фонда Рината Ахметова «Реабилитация раненых детей».

«Помощь детям – всегда в приоритете у Рината Ахметова. Особенно когда речь идет о спасении жизни ребенка. Фонд – единственный в Украине системно и масштабно оказывает помощь в реабилитации детям Донбасса, получившим тяжелые ранения. Где живет такой ребенок – на подконтрольной или неподконтрольной территории – значения не имеет. Каждый раненый ребенок имеет возможность получить помощь», – отметила Татьяна Кухоцкая, директор по развитию проектов Фонда.

Проект «Реабилитация раненых детей» Фонда Рината Ахметова стартовал 10 марта 2016 года. В его рамках оказывается помощь детям, получившим ранения, в том числе проживающим на неподконтрольной территории и в «серой зоне». За время работы проекта проведено более 100 курсов реабилитации.

Чтобы получить такого рода помощь, родителям, независимо от места их проживания, необходимо обратиться на горячую линию Фонда: 0-800-509-001.