Будет ли правительство сдерживать цены на продукты?. Статьи

В Украине все громче и громче звучат призывы вернуть государственное регулирование цен на социально значимые продукты питания, отмененное правительством пару лет назад. Идут эти призывы от разных людей и аргументы выдвигаются разные. Так, в конце декабря прошлого года, подсчитав новую стоимость очередной новогодней корзины продуктов, такой шаг немедленно предложил депутат Верховной Рады Сергей Шахов.

Обгоняя доходы

«Мы посчитали, что за год стоимость традиционной новогодней корзины на одну небольшую семью выросла с 1200 до 1433 грн. Шампанское, водка, сыр, маринованные огурцы, красная икра, колбаса вареная, курица, картофель, масло сливочное, батон, мандарины, майонез, яйца, торт "Киевский" – все это в целом подорожало на 19,4%. Вот это и есть настоящий показатель инфляции, а не те 7,5%, о которых говорит правительство», – обосновал свое предложение народный избранник.

Как известно, по данным Госслужбы статистики, за 11 месяцев 2018 года индекс потребительских цен на продукты питания действительно вырос на 7,5%. При этом в июле прошлого года прожиточный минимум в Украине повысили с 1700 до 1777 грн, а с 1 декабря – еще до 1853 грн. В общем, за минувший год прожиточный минимум вырос на 9%. Рост потребительских цен за 2018 год в целом, по официальным данным, составил 9,8%.

Похожие взгляды (и в похожей манере) высказывал другой депутат Верховной Рады – Олег Ляшко. «Отмена государственного регулирования цен на продукты первой необходимости – это абсолютно неправильное решение. Себестоимость большинства товаров зависит от курса валюты, поэтому цены прыгают, как бешеные, а инфляция высокая. Безусловно, ответственность за это несет Нацбанк, допустивший падение курса гривны», – заявил он.

С последним тезисом не согласился глава совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин. Хотя саму мысль о возобновлении государственного регулирования цен на социально значимые продукты питания поддержал и горячо одобрил.

«Наблюдается серьезный рост стоимости продовольственных продуктов, регулирование цен на которые было отменено с июля 2017 года постановлением Кабмина №394. Так, цены на продукты питания за январь-октябрь 2018 года выросли в сравнении с ценами в январе-октябре 2017 года на 12,2%. И так как в структуре потребительской корзины высокий удельный вес затрат именно на продукты питания, отмена регулирования цен на продовольствие значительно влияет на потребительский рост цен. Считаю целесообразным обеспечение государственного контроля за ценообразованием на потребительском рынке Украины (т.е. возобновление работы Государственной ценовой администрации)», – сообщил глава Совета НБУ.

По его мнению, госрегулирование цен на продовольствие должно обеспечить, чтобы «максимальная наценка на продукты не превышала 15% цены от производителя, на другие товары (в т.ч. импортные) – 30% от цены производителя или таможенной цены.

И здесь рекордсмены?

Примечательно, что по итогам 2018 года Госстат Украины обнародовал данные, согласно которым в среднем за месяц одно украинское домохозяйство тратит на продукты почти 53% своих доходов. Данных за первый квартал нынешнего года пока нет, но едва ли они будут существенно отличаться от этих.

Для сравнения, жители Молдовы и Казахстане тратят около 40%, России – 31%, Беларуси и Литвы – чуть более 30%. Чуть менее 30% тратят жители Латвии и Эстонии. Что касается более или менее развитых европейских стран, то в Великобритании, Нидерландах, Ирландии, Финляндии, Австрии, Норвегии и Швейцарии на продовольствие тратят менее 12% доходов. В Китае жители тратят 22,5% своих доходов на питание, в США – 6,3%.

Словом, перефразируя классика, можно сказать: «неладно что-то с ценами на продукты в Украинском королевстве».

Проблема слишком дорогих для населения продуктов имеет, в общем-то, два возможных решения. Можно попытаться поднять доходы украинских семей до уровня Великобритании или Швейцарии. В теории. Но, практически, это – нереально.

Также можно государственным регулированием удерживать цены на некоторые (социально значимые) продукты в относительном соответствии с реальными доходами большей части населения страны. Обычно, бедные страны (такие как Украина) логично выбирают второй путь как самый простой, наиболее реалистичный и наименее затратный.

Украинская схема сдерживания цен

Украина также в свое время выбрала второй путь и ввела государственное регулирование цен на социально значимые (в смысле наиболее широко употребляемые небогатыми слоями населения) продукты питания.

Так с 25 декабря 1996 года в стране действовало постановление правительства №1548 «Об установлении полномочий органов исполнительной власти и исполнительных органов городских советов относительно регулирования цен (тарифов)». Оно разрешало (по сути – обязывало) облгосадминистрации регулировать предельные или фиксированные цены, торговую надбавку и норму рентабельности.

А 17 октября 2007 года в помощь тому постановлению было принято еще одно - №1222 «Об утверждении Порядка декларирования изменения оптово-отпускных цен на продовольственные товары». Оно обязывало производителя непременно декларировать изменения цены в случае, когда такие цены увеличиваются в течение месяца более чем на 1%.

В итоге в Украине действовала схема, когда предельные уровни прибыли на оптовые цены на социально значимые продукты (иначе называемые – еда для бедных) не могли превышать 15% от себестоимости, а на розничные цены – 10% от соответствующих оптовых цен.

К социально значимым продуктам питания были отнесены: мука, хлеб простой рецептуры и макаронные изделия отечественного производства из нетвердых сортов пшеницы, крупы и сахар, говядина, свинина с костями и мясо птицы в тушках, вареные колбасные изделия, молоко жирностью 2,5%, сметана жирностью 20%, масло сливочное жирностью 72%, творог жирностью 9%, яйца куриные, масло подсолнечное, соль, картофель.

Кроме того, действовали предельные уровни рентабельности и торговые надбавки на детское питание, предельные размеры платы за услуги, предоставляемые в торговых объектах, на рынках по продаже продовольственных и непродовольственных товаров, предельные уровни цен, а также – нормативы рентабельности (не выше 20%) за предоставление в аренду торговых помещений (площадей), торгово-технологического и холодильного оборудования в торговых объектах, на рынках по продаже продовольственных и непродовольственных товаров.

Все это реально и существенно притормаживало рост цен на продовольствие. Но почему тогда государственное регулирование было отменено?

Реванш торговли

Надо сказать, что производители продовольствия, но в большей степени представители торговли были очень недовольны тем, что им ограничивают размеры торговых надбавок, а значит и выручку. И они все врем пытались избавиться от государственного регулирования цен на продовольствие.

В качестве их правительственного лобби выступали чиновники Министерства экономического развития и торговли. Осенью 2014 года они предприняли очередную попытку «сковырнуть» регулирование, обозвав это действие реформой по дерегуляции. «Государство не должно регулировать цены. Для этого есть Антимонопольный комитет», – одобрила тогда их действия заведующая отделом экономического роста и структурных изменений Института экономики и прогнозирования НАНУ Лидия Шинкарук.

«Потребление падает, гривна – обесценивается, а инфляция растет с каждым месяцем. Если не отменить любые ценовые ограничения и регулирования цен, то все может закончиться разорением компаний», – обозначил позицию трейдеров совладелец продуктовой сети магазинов «Фуршет» Игорь Баленко.

Однако, в последний момент правительство испугалось социального взрыва из-за роста цен на хлеб. «Это все хорошо. Но если мы, к примеру, установим рентабельность производства массовых сортов хлеба на уровне 15%, а сегодня она нулевая, а потом розница установит надбавку 25%, представляете, сколько будет стоить хлеб?», – не исключено, что эти слова заместителя исполнительного директора Всеукраинской ассоциации пекарей Елены Жуковой тогда все и решили.

Однако, в мае 2015 года МЭРТ предпринял вторую попытку, а в августе – третью. Она оказалась успешной. Правительство дрогнуло и согласилось на трехмесячный пилотный проект с 15 августа по 15 ноября 2016 года, чтобы как бы определить – а влияет ли хоть на что-то государственное регулирование вообще. На ту мысль правительство как бы натолкнул рост потребительских цен на… 43% и цен на продовольствие в более чем 40% по итогам 2015 года.

Иллюзия регулирования

Особая пикантность ситуации состояла в том, что больше всего подорожали… социально значимые продукты питания. Те самые, цены на которые как бы регулировало государство.

Но государство на тот момент уже ничего не регулировало. И больше всего оно тогда боялось… голодных бунтов. Дело в том, что резкое падение доходов населения привело к тому, что в 2015-2016 годах очень много украинцев переключилось с обычных для себя продуктов на «продукты для бедных». Торговля на такое обнищание потребителя немедленно отреагировала.

«Ранее социальную группу товаров покупало около 15%, а большинство покупателей предпочитали средний ценовой сегмент. Но сейчас, согласно нашим данным, социальную группу товаров предпочитает до 60% населения в зависимости от региона проживания», - сообщил еще в сентябре 2015 года директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

В таких условиях торговля больше не относилась к социальной группе товаров как к социальной группе. Для нее она стала главной и основной.

Правительство же самоустранилось от регулирования цен. Возможно, оно поверило тезису, что «сдерживание государством цен мешает производству продуктов в Украине». Но так или иначе, в сентябре 2014 года оно ликвидировало Государственную инспекцию по контролю за ценами. А ее преемник - Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей – начала работу в… апреле 2016 года. Но сделать уже ничего толком не успело.

«Мы убираем еще одну преграду, которая всегда была инструментом давления на бизнес в розничной сети торговли. Регулирование цен на продукты питания было еще одной кормушкой для коррупционеров-чиновников, которые ходили торговыми сетями и требовали с них взятки. Решение об отмене государственного регулирования цен на продукты питания введено как пилотный проект. Я убежден в том, что ситуация будет абсолютно нормальной. Если и будут какие-то колебания, то это будут сезонные колебания цен», – заявил тогда премьер Владимир Гройсман.

И что в итоге?

Ситуация была предрешена. В феврале 2017 года, на фоне заметного роста цен, МЭРТ заявил о положительном результате пилотного проекта и предложил отмену государственного регулирования цен на социальные продукты навсегда. 7 июня 2017 года правительство своим постановлением №394 регулирование отменило. Вообще.

Минувший 2018 год все четко расставил на свои места. По данным Госстата Украины, с декабря 2017 года по декабрь 2018 года подорожало 87% социального ассортимента продуктов. В частности, хлеб вырос в цене на 19-21%, крупа ячневая – на 21%, мука – на 19%, макароны и манка - на 17%, курятина – на 9-16%, картофель — на 13%, вареная колбаса — на 12%, говядина и рыба мороженая — на 11% и сало — на 10%.

Впрочем, подешевели гречка — на 26%, сахар — на 10%, а также куриные яйца — на 8%.

Как уже было сказано, доля продовольственных товаров и питания в структуре трат украинских семей в 2018 году составила… 52,9%. На простом, обычном языке это означает, что продукты населению не по карману.

Не удивительно, что в такой ситуации разговоры о необходимости возврата к государственному регулированию цен на социально значимые продукты питания резко активизировались….

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»

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