Выборы-2019: Как переселенцу проверить данные в списках избирателей. Новости

В Украине завершен прием заявлений для изменения места голосования на выборах президента 31 марта. На сайте Государственного реестра избирателей (ГРВ) можно посмотреть, откуда и куда избиратели меняли место голосования - в разрезе регионов и по каждому дню, сообщает общественная организация «Група впливу» («Группа влияния»).

Общественники дали ответы на популярные вопросы от внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) о включении/невключении их в списки избирателей.

В частности, что делать, если:

1. В онлайн-кабинете избирателя я не вижу свой новый избирательный участок.

С пятницы, 22 марта, соответствующая опция отображения информации об изменении места голосования вновь открыта на сайте ГРВ. Поэтому проверьте себя еще раз, внимательно заполняя на украинском языке свою фамилию, имя, отчество и дату рождения. В результатах ответов на запрос в онлайн-кабинете на сайте Государственного реестра избирателей вы увидите информацию о временном измененим места голосования избирателя. Указанная информация включает номер и адрес избирательного участка, в список избирателей на котором вас включили. Нажав на ссылку, вы сможете увидеть карту и узнать, где именно расположен участок.

2. Мне не выдали удостоверение о временном изменении места голосования без изменения избирательного адреса. Как же я проголосую?

Для того, чтобы вам выдали избирательный бюллетень, нужно только два условия: Вы должны быть включены в список избирателей и у Вас с собой должен быть документ, подтверждающий гражданство Украины (паспорт в форме книжечки или ID-карты, или военный билет (исключительно для военнослужащих срочной службы), или временное удостоверение гражданина Украины (для лиц, которые недавно приобрели гражданство).

Просьба членов участковой избирательной комиссии предъявить удостоверение о временном изменении места голосования без изменения избирательного адреса является незаконной. Противоправный отказ в выдаче вам избирательного бюллетеня, в свою очередь, влечет уголовную ответственность. Свидетельство о временном изменении места голосования без изменения избирательного адреса потребуется Вам лишь в том случае, если до истечения установленного срока для изменения места голосования (то есть за 5 дней до дня голосования / повторного голосования) вы захотите изменить место голосования еще раз – для такого изменения вы должны подать в орган ведения Реестра выданное ранее удостоверение.

3. На моем новом избирательном участке меня не нашли в списках избирателей.

Избиратели включаются в список избирателей так, чтобы люди с одним адресом жилья были размещены рядом. Но избиратель, который сменил место голосования, будет находиться в конце списка избирателей. При этом в графе «Примечания» такого списка напротив его фамилии указывается номер удостоверения об изменении места голосования, дата его выдачи и наименование органа ведения Госреестра, который его выдал. Когда приходите на избирательный участок, сразу сообщайте, что вы меняли место голосования и ищите себя в конце списка. Если вы изменили место голосования в последние дни перед 25 марта, то вы не найдете себя в предыдущих списках избирателей. Предварительные списки избирателей составлялись по состоянию на середину марта, поэтому все, кто подал заявление об изменении места голосования после изготовления органом Госреестра избирателей предварительного списока избирателей, будут включены уже в уточненные списки. Но, в отличие от предыдущего списка избирателей, уточненный список избирателей не предоставляется для ознакомления.

4. Мне не пришло приглашение на выборы (как вариант – хозяевам арендуемой мной квартиры приглашение пришло, а мне – нет).

Орган ведения Госреестра производит именные приглашения избирателям, которые изменили место голосования, только если их избирательный адрес относится к территории, на которую распространяется полномочия этого органа Госреестра. То есть избиратели, чей избирательній адрес находится на временно оккупированной территории, не получат именные приглашения, даже если изменили место голосования. Номер вашего нового участка вы можете найти в удостоверении об изменении места голосования или в онлайн-кабинете избирателя на сайте ГРВ.

5. Если у меня есть решение суда о включении в список избирателей, или меня включат автоматически? Могу ли я с решением суда прийти в день выборов на участок?

Имея решение суда о включении вас в список избирателей, необходимо подать его в вашу участковую избирательную комиссию не позднее 30 марта. Внесение изменений в уточненный список избирателей осуществляется председателем, заместителем председателя и секретарем участковой избирательной комиссии.

В день голосования изменения в уточненный список избирателей не вносятся даже на основании судебных решений!

Председатель, заместитель председателя или секретарь участковой избирательной комиссии в день голосования только исправляют неточности и технические описки в уточненном списке избирателей – неправильное написание ФИО, даты рождения, номера дома, квартиры места жительства – в случае если, несмотря на такие технические описки, понятно, что в список избирателей включен именно тот избиратель, который прибыл на избирательный участок для голосования.

Как сообщалось ранее, в Украине жители Донецкой и Луганской областей подали больше всего заявлений о временной смене места голосования на выборах президента. Отделы ведения Государственного реестра избирателей со 2 января до 25 марта изменили место голосования для 315 тыс. 725 украинцев.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.