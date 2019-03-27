Выборы президента Украины: Стало известно, сколько переселенцев успели изменить место голосования. Новости

Только 8% переселенцев до конечного срока – 25 марта – смогли изменить место голосования для участия в выборах президента Украины. Таковы данные анализа Гражданского холдинга «Группа влияния» («Группа впливу»), о чем сегодня, 27 марта, сообщила председатель правления холдинга Татьяна Дурнева во время круглого стола «#КоженГолосВпливає: барьеры на пути к избирательным урнам», передает «Центр информации о правах человека».

Она называет такую ​​долю незначительной. «Это означает, что 92% не смогут воспользоваться своим правом и проголосовать за президента Украины. Если другие мобильные внутри страны граждане могут вернуться в свои дома и проголосовать, то для внутренне перемещенных лиц и жителей оккупированных территорий изменение места голосования – единственный путь, чтобы реализовать свое право», – сказала Татьяна Дурнева.

Представительница Международного фонда избирательных систем (IFES) Надежда Пашкова привела данные опроса переселенцев об их осведомленности о праве изменения избирательного адреса. Если в 2018 году о такой процедуре знали только 24% ВПЛ, то в этом – 55%. Около 50% заявили, что, скорее всего, точно будут голосовать на этих президентских выборах.

Как сообщил руководитель службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александр Стельмах, всего правом изменения избирательного адреса воспользовались 315 725 граждан Украины. По его словам, среди лидеров мотивов, послуживших основанием для изменения места голосования, – фактическое место проживания избирателей не по месту регистрации (25%). На второе место (24%) по показателям вышли избиратели, зарегистрированные на временно неподконтрольных украинской власти территориях. На третьем (22%) – члены окружных и участковых избирательных комиссий, которые захотели проголосовать на том участке, где они работают. 15% – официальные наблюдатели за выборами или работники правоохранительных органов, обеспечивающие на избирательных участках правопорядок.

По словам координатора «горячей линии» Общественной организации «Донбасс-SOS» Виолетты Артемчук, большая мотивация принять участие в выборах была у молодежи, в частности, студентов-переселенцев. «Студенты-переселенцы, когда они завершили обучение в вузах, то потеряли регистрацию места жительства. У молодежи, которая к нам обращалась, была большая мотивация принять участие в выборах. К нам, к примеру, из Славянска трижды звонил молодой человек, у которого также завершился срок регистрации в общежитии. Он пробовал различные пути, в том числе пытался встать на учет бездомных. В конце концов, он зарегистрировал место жительства у своих друзей», – рассказала она.

Как сообщалось ранее, в Украине за время предвыборной кампании переселенцы больше узнали о своих правах.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.

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