Пенсии жителям неподконтрольного Донбасса: Механизм выплаты в Украине до сих пор отсутствует. Новости

В Украине до сих пор отсутствует механизм выплаты пенсий гражданам, проживающим на временно неподконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в ежегодном докладе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека «О состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине» за 2018 год, опубликованном на сайте омбудсмена, которым сейчас является Людмила Денисова.
«Несмотря на Резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы от 12.10.2016 № 2133, в которой рекомендовано органам государственной власти Украины обеспечить жителям неконтролируемых территорий доступ к пенсионным выплатам в упрощенном порядке, и задачи, закрепленные Планом действий по реализации Национальной стратегии в области прав человека, утвержденным распоряжением КМУ от 23.11.2015 № 1393, что касается разработки механизма обеспечения пенсионных и других социальных выплат жителям временно оккупированных территорий, отсутствует механизм выплаты пенсий гражданам Украины, проживающим на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей», – говорится в докладе.
Как отмечается, решить вопрос получения причитающихся сумм пенсии указанной категории граждан призван проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно права на получение пенсий отдельным категориям граждан» № 6692 от 12.07.2017 . «Которым среди прочего, предусмотрен особый порядок получения пенсий для тех граждан, которые остались проживать на временно оккупированных территориях. Однако до сих пор законопроект № 6692 не рассмотрен в сессионном зале Верховной Рады Украины», – говорится в документе.
Как сообщалось ранее, проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о праве на получение пенсий отдельным категориям граждан № 6692 был разработан при содействии международных и неправительственных организаций и зарегистрирован в ВРУ более 1,5 лет назад.
Напомним, правозащитники продолжат отстаивать механизм выплат пенсий жителям неподконтрольного Донбасса, который прописан в законопроекте № 6692 и предполагает отмену справки ВПЛ.
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