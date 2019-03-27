Самая острая проблема: Ситуация с обеспечением жильем переселенцев. Новости

На сегодня самой острой является проблема с жилищным обеспечением внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). При этом отсутствие механизма возмещения или компенсации стоимости утраченного или поврежденного имущества исключает приобретение переселенцами жилья в собственность. Об этом говорится в ежегодном докладе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека «О состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине» за 2018 год, опубликованном на сайте омбудсмена, которым сейчас является Людмила Денисова.

Как говорится в докладе, государством до сих пор не разработан механизм компенсации такого вреда и методики его оценки. ВПЛ вынуждены самостоятельно решать вопрос обеспечения жильем: большинство арендуют жилье, значительная часть живет у родственников или в принимающих семьях, и только незначительная часть проживает в собственном доме на подконтрольной Украины территории, которое смогли приобрести после перемещения.

Отмечается, что мероприятия, предпринимаемые Кабинетом министров Украины, для решения проблемы жилищного обеспечения ВПЛ, недостаточны, чтобы решить указанную проблему. «Несмотря на наличие предусмотренного законодательством механизма участия ВПЛ в программе "Доступное жилье", большинство внутренне перемещенных семей из-за собственной финансовой несостоятельности не могут покрыть и половины стоимости жилья», – отмечается в докладе.

Так, к Уполномоченному обратилась семья П. по содействию в получении льготного ипотечного кредита на приобретение жилья, поскольку после перемещения на контролируемую территорию они нуждаются в обеспечении жильем, а из-за финансовой несостоятельности не имеют возможности приобрести его даже по государственной программе «50 на 50». «В связи с этим Уполномоченным было направлено обращение в Минрегион по проработке вопроса введения механизма предоставления указанной категории лиц льготных ипотечных кредитов для приобретения жилья. Однако министерство сообщило, что нет правовых оснований для разработки и утверждения порядка предоставления льготных ипотечных кредитов на строительство (приобретение) доступного жилья, поскольку Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" расходы по бюджетной программе предоставления льготных ипотечных жилищных кредитов на строительство (приобретение) доступного жилья не предусмотрены, а министерство не определено ответственным исполнителем и главным распорядителем средств», – говорится в документе.

Также в докладе сообщается, что с целью содействия в доступе ВПЛ к финансовым ресурсам для решения вопроса жилищного обеспечения Уполномоченным направлено соответствующее обращение премьер-министру Украины.

Напомним, в Украине по программе «Доступное жилье», начиная с 2017 года, 273 семьи внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) приобрели собственное жилье (из них в 2018 году – 208 семей ВПЛ). На участие в программе можно подать анкету онлайн.

Как сообщалось ранее, в Украине приоритет на покупку социального жилья получили семьи ВПЛ и участников АТО. Такое решение было принято на заседании правительства 18 декабря. Чиновники утвердили докапитализацию Госмолодежьжилья на 30 млн. грн до 331,4 млн грн.

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