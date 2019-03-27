На Луганщине депутату сельсовета сообщили о подозрении в проведении «референдума ЛНР». Новости

В Луганской области депутату Чабановского сельского совета Новоайдарского района сообщено о подозрении в проведении «референдума ЛНР» в 2014 году. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Как установило расследование, в мае 2014 года женщина, совместно с другими участниками, организовала и провела голосование на «референдуме» по поддержке «акта о государственной независимости ЛНР» путем опроса местных жителей села Александровка.

Во время голосования женщина и другие члены «избирательной комиссии» записывали паспортные данные жителей, которые приходили на «референдум», а также выдавали «бюллетени» для голосования.

«В круг обязанностей жительницы Новоайдарского района, согласно отведенной ей роли в указанном "волеизъявлении", входили организация и руководство работы "избирательного участка", который располагался в помещении местного лесоохотничьего хозяйства», – говорится в сообщении.

После проведения псевдореферендума женщина передала «бюллетени» представителям так называемой «ЛНР» для дальнейшего подсчета и объявления «результатов».

В настоящий момент правонарушительнице сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины).

Продолжается досудебное расследование.

Уточняется, что санкция ч. 2 ст. 110 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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