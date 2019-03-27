Юлія Тимошенко – єдина, хто зможе здолати систему і здійснити зміни, на які чекають українці. Новости

Чинна влада таки вивела нашу країну у світові лідери. Щоправда, досягнення це сумне. За дослідженням міжнародної аналітично-консультативної компанії Gallup, торік Україна посіла перше місце у світі за рівнем недовіри до влади – лише 9 відсотків. І це «лідерство» ми тримаємо другий рік поспіль.

Тільки 9 українців зі 100 довіряють владі. Про що свідчать такі цифри? Народ розчарувався у нинішній владі на чолі з чинним Президентом і прагне змін. Люди розуміють, що Україна стоїть перед неабиякими викликами й загрозами, тому не можна залишати все, як є. Ворог надто зухвалий, а криза – надто глибока! Час діяти, не можна сидіти, склавши руки.

Врятувати країну може тільки сильний політик, який має чітку програму дій, успішний досвід управління країною й професійну команду. Із лідерів соцопитувань таку тріаду пропонує тільки Юлія Тимошенко.

Голова «Батьківщини» протягом року разом з найкращими експертами працювала над своєю передвиборною програмою «Новий курс України». Обговорення цього документа, який Тимошенко має намір реалізовувати одразу після перемоги на виборах, відбулися в усіх областях. «Новий курс України» увібрав у себе найкращі пропозиції галузевих фахівців і світовий досвід, адаптований до українських реалій.

Найважливіше завдання нового Президента – встановити мир на Донбасі. Для цього Тимошенко пропонує відмовитися від неефективних переговорів у Мінську, які вже п’ятий рік веде група, сформована чинним Президентом України. Вони «заморозили» воєнний конфлікт: у цей час на передовій гинуть наші хлопці, а хтось заробляє криваві гроші.

«Для того щоб завершити війну, нам треба прибрати мафію від влади, припинити її заробітки на війні й притягнути до відповідальності кожного, хто взяв принаймні копійку з українського бюджету», – заявила лідер «Батьківщини» на нещодавньому мітингу на Житомирщині.

Тимошенко вважає: для того щоб ні в кого більше не виникало таких спокус, потрібно змінити систему управління державою, підпорядкувавши її громадянам. Саме в цьому полягає суть Нової народної Конституції.

«У Новій Конституції ніхто не матиме імунітету – ні депутати, ні Президент, ні судді», – зазначила Юля Володимирівна.

На всіх мітингах, які Тимошенко проводить по Україні в межах передвиборного туру, вона наголошує: Києву слід ініціювати перемовини у Будапештському форматі за участю найсильніших країн світу, які гарантували недоторканність наших кордонів – на таких умовах Україна відмовилася від третього за потужністю у світі ядерного арсеналу.

Після викриття корупційних оборудок в Оборонпромі, до яких, на думку журналістів, причетний чинний Президент, його бізнес-партнери та їхні діти-мажори, вже навіть не дивно, чому затягують війну на Донбасі, чому відмовляються від Будапештського меморандуму. А цей документ доволі ґрунтовний, він передбачає не просто гарантії територіальної цілісності України – у статті 6 виписаний механізм, згідно з яким підписанти скликають консультації для вироблення заходів протидії загрозам, що можуть виникнути перед Україною.

Тимошенко вже розпочала попередні переговори про скликання зустрічі у Будапештському форматі. Кандидат у Президенти від «Батьківщини» також мала змогу обговорити інші важливі питання, що потребують нагального вирішення одразу після президентських виборів.

Так, лідер «Батьківщини» вже мала розмову з директором-розпорядником МВФ (найбільший кредитор України) Крістін Лагард про зміну умов надання позик, зокрема про виключення зобов’язання піднімати ціни на газ для населення до світових. Україна має достатньо газу власного видобутку, щоб забезпечити ним споживачів за прийнятною ціною – наразі йдеться про подвійне зниження тарифу на блакитне паливо. З огляду на це зменшаться ціни на газ та гарячу воду.

На жаль, нинішні очільники країни впродовж п’яти років не продемонстрували відчутного поступу бодай у якійсь галузі державного управління. 144 реформи, які буцімто здійснила влада, не призвели до покращення життя. Тож немає віри, що наступні п’ять років стануть успішнішими для нинішнього господаря головного офісу України на Банковій у Києві.

На нашу думку, усвідомлюючи, що чесним шляхом чинний Президент вибори може не виграти, його команда може вдаватися до фальшування та підкупів. Про це чи не щодня говорять у ЗМІ. Про це говорять не лише опозиційні політики, а й навіть міністр внутрішніх справ: вочевидь, такі масштаби вже приховати складно.

Попри усі зусилля президентській команді не вдається досягнути бажаних результатів – Петро Порошенко не посідає перших місць у президентській гонці. На переконання автора цих строк, упевнено лідирує Юлія Тимошенко.

Ніхто із сучасних політиків не зробив стільки для України, як лідер «Батьківщини». Ніхто стільки не страждав за свої погляди, як вона. Тимошенко прагнула знищити кланово-олігархічний устрій країни, який нещадно грабував простих українців. Натомість Янукович кинув голову партії «Батьківщина» за ґрати, намагався зламати її і викреслити із політичного життя.

Навіть перебуваючи в ув’язненні, Тимошенко залишалася в серцях мільйонів українців – їй вірили, її любили, приходили з квітами й м’якими іграшками до Качанівської колонії. Революція Гідності визволила Юлію Володимирівну, а революційний Майдан додав їй сил та підтвердив правильність обраного шляху – шляху боротьби за Україну без корупції, без олігархів і вседозволеності влади.

Тепер Тимошенко повертається, щоб реалізувати мрію українців про сильну, справедливу й заможну державу. Досі, на жаль, це не вдавалося жодному Президентові. Лідер «Батьківщини» зможе розірвати порочне коло, яким зловмисники водять Україну впродовж 28 років. Тимошенко має для цього політичну волю, енергію і вміння. За нею – сильна команда, за нею – весь український народ, котрий хоче змін.

Свій вибір українці зробили. Залишається лише прийти 31 березня на виборчі дільниці й поставити «галочку» напроти прізвища Юлії Тимошенко.

Голосувати – твоє право, а врятувати країну – твій обов’язок.

Сергій Мацієвський

Цей матеріал є матеріалом передвиборної агітації кандидата на пост Президента України Тимошенко Юлії Володимирівни