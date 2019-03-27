«Шахтер» обыграл с крупным счетом «Олимпик». Новости

ФК «Шахтер» в Святошино провел спарринг с «Олимпиком». Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-служба клуба.

Таким образом соперники заполнили паузу на матчи сборных.

«Шахтер» продолжает подготовку к официальным поединкам. 3 апреля «оранжево-черные» начнут второй этап УПЛ в Александрии, а 7 апреля в четвертьфинале Кубка примут в Харькове «Динамо».

«Шахтер» – «Олимпик» – 4:0 (1:0).

Голы: 1:0 Фернандо (44), 2:0 Нем (55), 3:0 Тете (68), 4:0 Маркос Антонио (89).

«Шахтер»: Шевченко (Кудрик, 46), Болбат, Малышев (Степаненко, 46), Бондаренко, Исмаили (Сиприано, 58), Маркос Антонио, Майкон (Патрик, 46), Тете (Нем, 46), Тайсон (к) (Тете, 67), Фернандо (Соломон, 46), Тотовицкий (Дентиньо, 46).