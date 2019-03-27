Возможно ли пенсионерам в Украине выдавать 13-ю пенсию, – мнение эксперта. Новости

Пенсионерам в Украине хотят выдавать 13-ю пенсию в случае роста экономики в стране. Однако, это предложение скорее имеет предвыборный характер. Такое мнение высказал директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин, оценивая заявление президента Петра Порошенко о возможной выплате 13-й пенсии ежегодно в случае роста экономики, передает «Слово і Діло».

«Для того, чтобы это осуществить, как минимум нужно вносить правки в бюджет, бюджет Пенсионного фонда, который является дефицитным и финансируется из бюджета Украины. То есть это Верховная Рада, правительство, любой, но не президент. Поэтому это, в лучшем случае, пожелания», – отметил Юрчишин.

Экономист пояснил, что если говорить о самой идее 13-й пенсии, то выплаты, безусловно, нужно повышать, но не путем 13-й пенсии, которая неизвестно, будет или нет в конце года, а систематически.

«То есть пенсии нужно повышать на постоянной основе. Вместо того, чтобы в конце года единовременно доплатить 1 тыс. грн или 1,5 тыс. грн, гораздо уместнее разделить это на равные части, возможно, на 12 частей и по 100-200 грн доплачивать в течение года. Лучше просто повысить минимальную пенсию», – считает он.

Специалист подчеркнул, что условие, которое было озвучено для возможного введения 13-й пенсии – рост экономики. «Мы, конечно, помним, как повысили минималку вдвое, и каким был рост экономики. Это был вынужденный шаг. Обоснованно или нет – уже другой вопрос», – добавил он.

«Конечно, если рост экономики хотя бы на уровне 3-5% в течение 10 лет, тогда можно будет говорить о 13-й пенсии. Но в любом случае, недостаточно разово повысить минимальные пенсии. Должна работать система заработных плат, система отчислений, система доверия к использованию ресурсов, которые поступают в бюджет. Поэтому не стоит воспринимать сейчас это как серьезный шаг. Тем более это не является предметом первоочередных обязательств президента», – резюмировал Василий Юрчишин.