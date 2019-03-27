Из-за обстрелов НВФ на Луганщине не открыт участок в Катериновке. Новости

В Минске ключевой темой обсуждения на заседании Трехсторонней контактной группы стал вопрос безопасности на Донбассе, который влияет на избирательный процесс в Украине. Об этом сегодня, сегодня, 27 марта, сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

«Украинская сторона требует от РФ прекратить попытки влияния на избирательный процесс из-за эскалации на фронте. Мы не позволим РФ и боевикам срывать выборы в Донбассе из-за нарушения режима тишины.

Обратили внимание ОБСЕ на тот факт, что из-за обстрелов не открыт участок в Екатериновке, на Луганщине (106 округ, там зарегистрировано более 270 избирателей). Освобожденный от оккупационных войск украинский Донбасс выбирает президента Украины – Верховного главнокомандующего. Не позволим никому срывать наши выборы», – написала она.

Геращенко также отметила, что представитель в ТКГ Евгений Марчук напомнил ОБСЕ и об очередных, сбитых ВСУ, новейших российских беспилотниках, которые проводили разведывательную деятельность на Луганщине. «Эти беспилотники были продемонстрированы украинским депутатам, которые ожидают от СММ ОБСЕ четкой фиксации всех нарушений режима тишины, честного мониторинга присутствия на оккупированном Донбассе российского оружия и техники и публичной позиции о недопустимости нарушения безопасности блока минских соглашений», – добавила Геращенко.