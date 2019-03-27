Катастрофа МН17: Голландия и Австралия провели встречу с РФ. Новости

Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing на Донбассе в июле 2014 года. Эту информацию подтвердил замглавы МИД РФ Александр Грушко российскому РИА «Новости».

«Да, (консультации – ред.) были. Договорились, что они будут носить конфиденциальный характер», – сказал Грушко, отвечая на вопрос издания, может ли он подтвердить информацию о проведении трехсторонних консультаций.

Ранее сообщалось, что в МИД России назвали «фантазиями» сообщения о готовности России признать вину и выполнить компенсацию за атаку на Boeing пассажирского рейса MH17 в небе на Донецкой областью летом 2014 года.