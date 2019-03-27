Катастрофа МН17: Голландия и Австралия провели встречу с РФ. Новости

Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing на Донбассе в июле 2014 года. Эту информацию подтвердил замглавы МИД РФ Александр Грушко российскому РИА «Новости».
«Да, (консультации – ред.) были. Договорились, что они будут носить конфиденциальный характер», – сказал Грушко, отвечая на вопрос издания, может ли он подтвердить информацию о проведении трехсторонних консультаций.
Ранее сообщалось, что в МИД России назвали «фантазиями» сообщения о готовности России признать вину и выполнить компенсацию за атаку на Boeing пассажирского рейса MH17 в небе на Донецкой областью летом 2014 года.
Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.
В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившиеся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.
Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.
Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.
Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.
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