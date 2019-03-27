Статус ребенка, пострадавшего от войны на Донбассе есть, механизма защиты – нет. Новости

В Украине не создан эффективный механизм защиты прав и свобод детей, пострадавших в результате вооруженного конфликта на Донбассе, в частности, предоставление им соответствующих социальных и реабилитационных услуг. Об этом говорится в ежегодном докладе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека «О состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине» за 2018 год, опубликованном на сайте омбудсмена, которым сейчас является Людмила Денисова.

Так, в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации на востоке Украины и в соответствии с ч. 6 ст. 30-1 Закона Украины от 26.04.2001 № 2402-III «Об охране детства» правительством утвержден Порядок предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов (постановление КМУ от 05.04.2017 № 268).

«Однако мониторингом Уполномоченного выявлены недостатки принятого Порядка. Об этом свидетельствует то, что при выезде семей с детьми с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, вывозе детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, из интернатных заведений на безопасную территорию Украины соответствующий статус получили только 9 детей (на начало 2018 года насчитывается более 227,7 тыс. детей, которые являются вынужденно перемещенными лицами). Представителями секретариата Уполномоченного во время заседаний рабочей группы в Минсоцполитики отмечалось, что дети, которые потеряли свое привычное окружение, друзей и живут сегодня в совершенно другой среде, кроме того, испытывают психологические страдания. В апреле 2018 года были внесены изменения в указанный Порядок (постановление КМУ от 11.04.2018 № 301), которым расширены основания предоставления статуса ребенку, пострадавшей в результате военных действий и вооруженных конфликтов, а именно в связи с психологическим насилием», – говорится в докладе.

Отмечается, что к концу 2018 года 10 609 детей получили статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов. «В то же время на сегодня не создано эффективного механизма защиты прав и свобод ребенка, пострадавшего в результате вооруженного конфликта, в частности, предоставление им соответствующих социальных и реабилитационных услуг», – сообщается в докладе.

Напомним, в Министерстве социальной политики подтвердили, что статус ребенка, пострадавшего в военном конфликте, не дает никаких привилегий. Поэтому регистрировать «детей войны» родители не спешат. Но чиновники уверяют, что вскоре льготы появятся.

О том, как ребенку получить статус пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, читайте здесь. Статус ребенка, пострадавшего от военных действий, дается один раз и на всю жизнь.

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