Владельцы поврежденного из-за войны жилья на Донбассе должны получить компенсацию, – представитель омбудсмена. Новости

В Украине владельцы поврежденного из-за боевых действий жилья на Донбассе должны получить компенсацию. Об этом сегодня, 27 марта, заявил представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека по вопросам партнерства с институтами гражданского общества Андрей Мамалыга во время круглого стола на тему «Разрушенное жилье гражданского населения: повестка дня на пятом году конфликта», передает пресс-служба омбудсмена.

Среди участников мероприятия был глава офиса Совета Европы в Украине Мортен Энберг и заместитель главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Бенжамин Моро. «Участники круглого стола согласились, что Украина, чтобы защитить интересы гражданского населения, имущество которого повреждено или уничтожено в результате военных действий, должна принять административный порядок, который позволит, не дожидаясь окончания военных действий, гражданам получить компенсацию», – рассказали в пресс-службе омбудсмена.

Как отметил представитель Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев Игорь Шатефорт, для этого нужно создать действенный механизм оценки поврежденного недвижимого имущества, поскольку существующий не сможет обеспечить проведение оценки более 18 тысяч поврежденных объектов недвижимого имущества в результате военных действий на Донбассе.

Так, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в одной из своих резолюций по ситуации в Украине уже отметила необходимость разработки и внедрения компенсационных механизмов для гражданского населения.

«По результатам обсуждения этого важного вопроса, участники мероприятия решили создать под эгидой Уполномоченного ВРУ по правам человека Людмилы Денисовой рабочую группу для разработки проекта порядка оценки поврежденного имущества для последующего внесения его на рассмотрение органам государственной власти», – подытожили в пресс-службе омбудсмена.

Как сообщалось ранее, по данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, за время вооруженного конфликта на Донбассе были разрушены или повреждены более 50 тысяч домов. Жертвы не получают компенсацию.

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