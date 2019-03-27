Марчук пояснил важность открытия КПВВ «Золотое» и ремонта моста на КПВВ «Станица Луганская» . Новости

Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске сегодня, 27 марта, продемонстрировала полную готовность как по открытию КПВВ «Золотое», так и по ремонту моста возле КПВВ «Станица Луганская». Об этом сообщил представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук на брифинге.

«Мы сделали два заявления. По открытию КПВВ "Золотое", и по ремонту моста КПВВ "Станица Луганская" у нас были конкретные демонстрации нашей готовности. Почему Украина именно сейчас проявляет инициативу и демонстрирует готовность? Это означает, что выведена техника, готовы мастера, специалисты, стройматериалы, это, что касается ремонта моста. А в КПВВ "Золотое" мы полностью все подготовили, и все механизмы готовы, и режим тишины, и гарантия безопасности, и пограничники, и налоговики, и медицина, и представители СММ ОБСЕ. Мы продемонстрировали готовность открыть КПВВ "Золотое" и начать ремонт моста, поскольку Россия относится к этому прохладно. Но приближаются Пасхальные праздники, поминальные дни, и будет много людей, сейчас там проходит около 30 тысяч людей, а будет к праздникам это не меньше 50 тысяч...», – сказал Евгений Марчук.

Он также отметил еще один важный вопрос переговоров. «Прежде всего, как всегда, мы начинаем переговоры с требования вернуть наших военнопленных моряков», – сказал Евгений Марчук. Он снова поставил этот вопрос, но российская сторона, как и в предыдущий раз ответила, что этот вопрос не является предметом переговоров в Минском формате, а является предметом двусторонних переговоров. «Все аргументы не воспринимаются», – уточнил Марчук.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»