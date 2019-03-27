В Донецкой области дорожают фрукты и овощи, но становятся дешевле яйца и сахар. Новости

На Донетчине в феврале 2019 года цены на потребительские товары повысились по сравнению с январем этого года на 0,6%, а по сравнению с декабрем 2018 года – на 1,9%*. В годовом измерении, то есть в феврале 2019 года по сравнению с февралем предыдущего года, уровень инфляции составил 11,7%, а в январе–феврале 2019 года по сравнению с январем–февралем 2018 года – 11,9%. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

По данным ведомства, в течение февраля этого года продукты питания и безалкогольные напитки в среднем подорожали на 1,1%. В частности, зафиксирован рост цен на:

макаронные изделия – на 0,9%;

мясо птицы – на 1,3%;

рыбу и продукты из рыбы – на 1,6%;

фрукты – на 2,7%;

овощи – на 7,2%.

Вместе с тем, в феврале снизились цены на яйца – на 4,7%, свинину – на 1,5%, сахар – на 0,6%.

Кроме того, с начала года выросли цены на:

хлеб – на 1,1%;

кисломолочную продукцию – на 1,2%;

макаронные изделия – на 1,3%;

масло – на 1,5%;

говядину – на 1,7%;

молоко – на 1,9%;

рыбу и продукты из рыбы – на 2,7%;

фрукты – на 7,3%;

овощи – на 25,9%.

Подешевели в феврале 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года яйца – на 7,7%, рис – на 0,9%, свинина – на 0,7%, сахар – на 0,1%.

Помимо этого, цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в феврале 2019 года были выше, чем в декабре предыдущего года, в среднем на 1,6%. Содержание домов и придомовых территорий подорожало на 0,6%, водоснабжение – на 0,4%, канализация – на 0,7%, горячая вода, отопление – на 10,2%. Оставались без изменений цены и тарифы на природный газ и электроэнергию.

«Подешевели в феврале 2019 года по сравнению с декабрем предыдущего года горюче-смазочные материалы – на 8,7%. Вместе с тем услуги автодорожного пассажирского транспорта подорожали на 1,3%, услуги железнодорожного пассажирского транспорта – на 19,4%. На 2,9% выросли по сравнению с декабрем 2018 года средние цены и тарифы в сфере связи», – говорится в сообщении ведомства.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.