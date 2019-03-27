За время войны на Донбассе были разрушены или повреждены более 50 тысяч домов, – Миссия ООН (Фото). Новости

За время вооруженного конфликта на Донбассе были разрушены или повреждены более 50 тысяч домов. Об этом сегодня, 27 марта, сообщили в Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине на странице организации в Facebook.

«Более 50 тысяч домов были разрушены или повреждены во время боевых действий на востоке Украины за последние 5 лет. Жертвы не получают компенсацию», – говорится в сообщении.

«Нужно незамедлительно создать эффективный механизм компенсации и реституции. Это – важный элемент для построения мира», – отметил заместитель главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Бенжамин Моро.

Как сообщалось ранее, в Украине в 2018 году только 7% внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) обратились в суд или другие государственные органы с просьбой реализовать свое право собственности.

Напомним, правозащитники отмечают, что на пятый год вооруженного конфликта на Донбассе в Украине отсутствует комплексная государственная политика в отношении гражданских лиц, жилье которых пострадало в результате боевых действий. Юристы рассказали, что в Украине нет закона о компенсации за разрушенное на Донбассе жилье, но есть правовые механизмы, которыми могут воспользоваться пострадавшие.

Как заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука, в Украине есть возможность выплачивать компенсацию за разрушенное в результате боевых действий на Донбассе жилье.

Также сообщалось, компенсация за разрушенное или поврежденное в зоне боевых действий на Донбассе жилье имеет несколько уровней проблем.

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