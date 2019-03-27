В Госдепе приветствовали нового главу СММ ОБСЕ, который будет отслеживать ситуацию на Донбассе. Новости

США приветствуют назначение новым председателем Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине турецкого дипломата, экс-посла в ООН Халита Чевика и выражают уважение нынешнему главе СММ Апакану, который покидает этот пост, за преданность своей миссии по улучшению ситуации с безопасностью. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Роберт Палладино, опубликовав соответствующее заявление в Twitter, пишет « Сегодня.ua » .

« Мы выражаем благодарность наблюдателям и сотрудникам СММ за ценный вклад в работу этой миссии и их самоотверженную службу в сложных и порой опасных условиях. Значительный опыт работы посла Чевика на государственной службе в качестве дипломата сделал его вполне подготовленным для этой должности. Соединенные Штаты настоятельно призывают все страны-участницы ОБСЕ подтвердить поддержку СММ », – говорится в заявлении.

В нем также содержится призыв к РФ. « Мы призываем Россию и силы, которые она вооружает, тренирует, возглавляет и воюет на их стороне в Украине, позволить СММ иметь полный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ » , – сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что новым председателем Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине назначен турецкий дипломат, экс-посол в ООН Халит Чевик.