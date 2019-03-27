В Службе внешней разведки рассказали о вариантах провокаций РФ во время выборов на Донбассе. Новости

В контексте усилий по вмешательству в избирательный процесс в Украине Россия использует ресурс «ДНР/ЛНР» для осуществления ряда провокационных мероприятий на территории нашей страны, для срыва и дискредитации выборов. Об этом говорится в сообщении службы внешней разведки.

«Планы Кремля также предусматривают использование фактора самопровозглашенных квазиобразований как важного инструмента дискредитации действующего президента Украины и его команды во время выборов – производством обвинений в адрес украинской власти в "геноциде Донбассаˮ, уничтожении критической инфраструктуры региона и тому подобном», – говорится в сообщении.

В нем также говорится, что спецслужбы РФ готовят серии провокаций непосредственно на избирательных участках в восточных регионах Украины, граничащих с временно неподконтрольными украинской власти территориями Донецкой и Луганской областей. «Среди вариантов рассматривается, в частности, провоцирование ситуации с отказом предоставления возможности голосовать по справкам переселенцев и тому подобное», – отмечается в сообщении.

По информации спецслужбы, продолжается подготовка группы лиц-провокаторов среди граждан Украины, которые временно проживают на неподконтрольных территориях и входят в агентурный аппарат «МГБ ЛНР». «Их задачей будет искусственное создание провокационных ситуаций на избирательных участках, освещаемых в средствах массовой информации и формировать впечатление о фальсификации, иллюзии непрозрачности выборов и их незаконности, в частности нарушений прав переселенцев», – сказано в сообщении.

Также спецслужбы РФ активизировали работу по использованию паспортных данных лиц, умерших или пропавших без вести на неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса в течение 2014– 2018 гг. А официально подтвердить или опровергнуть их проживание на этих территориях невозможно. За согласие проголосовать на выборах по поддельному паспорту «спецслужбы "ДНР/ЛНР"» предлагают жителям региона денежное вознаграждение и продуктовые наборы.

Другим направлением является осуществление провокаций на линии соприкосновения, активизация работы агентуры на контролируемых Украины территориях, особенно в Донецкой и Луганской областях.

«Проведением провокационных действий, которые, в частности, приводят к гибели военнослужащих ООС, российско-террористические войска планируют мероприятия по дестабилизации ситуации на линии соприкосновения в ОРДЛО*», – поясняет спецслужба.