Зоны безопасности и освобождение населенных пунктов: Что изменилось за год ООС. Новости

Среди достижений Операции объединенных сил на Донбассе за год ее проведения можно выделить создание зон безопасности в районе проведения ООС и взятие под контроль ряда населенных пунктов. Об этом заявил командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергею Наев, пишет «Голос Украины».

«Прежде всего хочу напомнить, что Операция объединенных сил, которая пришла на смену Антитеррористической операции, сугубо военная и имеет широкий спектр задач: начиная от сдерживания агрессора, обеспечения безопасных условий восстановления инфраструктуры населенных пунктов и заканчивая содействием культурному возрождению региона и донесением до людей объективной и правдивой информации. Если говорить об успехах, то это, бесспорно, создание зон безопасности в районе проведения ООС и взятие под контроль ряда населенных пунктов в зоне, которая находится между нами и врагом, что укрепило позиции Объединенных сил и сами зоны безопасности», – сказал Наев.

«Второе – это упорядочение и оптимизация структуры сил и средств, входящих в состав Объединенных сил, четкая вертикаль, которая позволяет как можно эффективнее осуществлять управление войсками и решать целый комплекс разных задач. Ну и, конечно, это прогресс в деле восстановления разрушенной вследствие боевых действий инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях, проведение и обеспечение ремонтно-восстановительных работ на разных объектах критической инфраструктуры региона», – отметил командующий ООС.

По его словам, сейчас также действует ряд гуманитарных проектов. Например, один из них – стратегическая гуманитарная инициатива «Помощь Восток». В рамках этого проекта только с начала 2019 года в военные и гражданские медицинские учреждения Донецкой и Луганской областей доставили гуманитарный медицинский груз на сумму свыше 2,1 млн грн.