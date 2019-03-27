Украина выбирает президента: Зеленский оспорит результаты выборов, а Тимошенко даст газ (Видео). Новости

У кандидатов в президенты остались считанные дни, чтобы очаровать избирателей. Сегодня, 27 марта, в ходе своих встреч с украинцами они говорили о медицине, образовании, добыче газа и развитию экономики, передает телеканал «Украина».

Олег Ляшко на Черкащине подчеркивал: здоровая нация – залог сильной страны. Считает, что нужно пересмотреть бюджет и увеличить финансирование медицины. По мнению политика, реформа должна работать на людей, а это – увеличение зарплат медикам и доступное лечение – украинцам.

«Вернуть фельдшера в село, вернуть врача, поднять зарплаты в государственном бюджете предусмотреть средства на лечение тяжелых заболеваний. Не дай Бог сегодня онкология или что-нибудь – человеку, хоть вешайся, денег нет. Восстановить государственный контроль за ценами на лекарства, чтобы не было втридорога, а не грабили народ, не продавали фальшивые лекарства. Уголовная ответственность должна быть за продажу фальшивых лекарств. Также нужно расширить перечень по программе "Доступные лекарства", чтобы люди, которые получают небольшие пенсии, могли получить эти бесплатные лекарства», – сказал Ляшко.

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Полностью перейти на американское ядерное топливо и больше производить зеленой энергии. Именно так, считает Петр Порошенко, государство стремительно сократит потребления российского газа. Сегодня в Винницкой области он встретился с работниками первого в Украине завода по производству солнечных панелей. Подчеркнул, что каждая построенная солнечная электростанция и даже солнечная батарея, установленная на крыше дома, приближает Украину к энергонезависимости.

«Первое – будет привлекать европейские средства и достраивать два атомных энергоблока. Второе – будем достраивать завод по утилизации ядерного топлива. И третье – переходить на американское ядерное топливо. Для чего это делается? Потому что ядерная энергетика наиболее дешевая, плюс меньше будем потреблять российского газа. А еще мы резко наращиваем альтернативные источники энергии, возобновляемые источники энергии – ветер и солнце», – отметил Порошенко.

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Владимир Зеленский дал благотворительный концерт в Днепре для 30-ти тысяч зрителей. Он говорит, что таким образом его команда выражает благодарность учителям, врачам, участникам боевых действий. Ведь обычно они не могут себе позволить купить билеты на платные выступления. Завершая речь, Зеленский призвал всех обязательно прийти в воскресенье на избирательные участки.

«В конце концов, в Украине все будет хорошо. Если сейчас плохо, то значит это еще не конец, правда? 31 марта – серьезный день. Серьезный для каждого из нас, в жизни каждого украинца», – обратился шоумен.

В то же время в предвыборном штабе кандидата объявили: если Зеленский не выйдет во второй тур – обжалуют результаты.

«Социология на сегодняшний день такая, что если мы не выйдем во второй тур, то конечно же, по нашему мнению, это будет свидетельствовать о масштабных фальсификации. Но мы надеемся, что такого не будет. Но мы готовы обжаловать результаты выборов, у нас есть для этого прекрасная команда, которая уже участвовала в подобных оспариваниях результатов выборов», – прокомментировал Иван Баканов, руководитель штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского.

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Юлия Тимошенко встречалась с общественностью во Львове. Считает, что газ собственной добычи следует направить на нужды украинского населения. Политик утверждает: украинского газа хватит не только для внутреннего потребления, но и для экспорта. Так Украина станет конкурентоспособной в мире.

«Украина как сильный экономически мощный конкурент в мире никому не нужна. Если Украина расправит крылья, станет твердо на ноги и реализует на 100% свой потенциал, в Европе многим станет тесно», – подчеркнула она.