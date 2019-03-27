Донетчина: Валютные поступления от экспорта товаров в Европу возросли на 24,8%. Новости

Валютные поступления от экспорта товаров из Донецкой области в январе 2019 года составили $515,5 млн, что, по сравнению с январем 2018 года, больше на 30,4%*. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

По данным ведомства, предприятия региона вывозили продукцию в 78 стран мира.

На первом месте Италия, куда в январе 2019 года экспортировано товаров на $143,5 млн, что на 28,1% больше, чем в январе предыдущего года, и составило 27,8% от общего объема.

Экспорт всех товаров на европейский рынок вырос по сравнению с январем 2018 года на 24,8%. От поставок товаров в страны Европы получено 52,7% всей валютной выручки.

Второе место заняла Российская Федерация, поставки в эту страну в январе 2019 года по сравнению с январем 2018 года сократились на 29,7% и составили $37,5 млн, или 7,3% общего объема.

Также, на 11,7% уменьшилась в январе 2019 года по сравнению с январем предыдущего года валютная выручка от экспорта товаров в США и составила $36,1 млн, или 7% (третье место).

Валютные поступления от экспорта товаров в страны Азии в январе 2019 года составили $103,9 млн (20,1% общего объема), что по сравнению с январем 2018 года больше в 2,2 раза.

Выручка от экспорта товаров на африканский континент в январе 2019 года по сравнению с январем предыдущего года увеличился в 3,2 раза, составив $40,3 млн, или 7,8% общего объема.

Как отмечают в ведомстве, валютные поступления от экспортных поставок черных металлов в январе 2019 года по сравнению с январем 2018 года увеличились на 40,5% и составили $466 млн, или 90,4% экспорта всех товаров.

Увеличился в январе 2019 года по сравнению с январем предыдущего года также экспорт продукции машиностроения – на 13,8%, продукции химической промышленности – на 19,0%.

Вместе с тем, экспортные поставки изделий из черных металлов сократились по сравнению с январем 2018 года на 17,8%, готовых пищевых продуктов – на 30,1%.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.