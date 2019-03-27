Джаз в соляной шахте Донетчины на глубине 300 метров: Как это было (Видео). Новости

Джазовый фестиваль в Соледаре (Донецкая обл.) организовали специально для военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), Нацгвардии Украины и сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ).

Так, концертный зал располагался на глубине 300 метров под землей – в соляной шахте. Гостей встречали мимы и воспитанники местной музыкальной школы. Артистов путешествие под землю немного напугало. Но они быстро «акклиматизировались» и взяли первые аккорды.

Своим талантом зрителей поражал виртуоз Майк Кауфман-Потрников и его джаз-бэнд. По словам музыкантов, в соляной шахте прекрасная акустика. Даже воздух другой. «Когда мы спускались на эти 300 метров вниз, ну, жим-жим такой был немножко, я впервые в таких условиях. Это очень интересно. Акустика потрясающая. Теперь уже начинаем слышать друг друга, и чувствовать, как оно передвигается по этому воздуху. Это просто потрясающие ощущения», – поделился Майк Кауфман-Потрников.

«Хорошо дышится. Как-то приятно находиться. Не знаю, почему так, но хорошая атмосфера. Мне очень нравится. Я сразу пришел и приятно был удивлен», – добавил музыкант Виталий Богослав.

О необычной акустике в шахте известно давно. Несколько раз здесь играли симфоническую музыку, а джаз – впервые. Как говорят местные работники, кристаллы соли заставляют инструменты звучать мелодичнее. «Когда рядом стоишь, нет такого ощущения красоты звучания, только отходишь на определенное расстояние, и когда звук ударяется о соляные стеночки и потом уже возвращается к нам, в этом уникальность. Это и дают стеночки, что красота неимоверная», – рассказал проходчик горных выработок Сергей Чеботаев.

Фестиваль организовала местная облгосадминистрация. Чтобы еще раз доказать насколько разнообразная культурная жизнь на Донбассе. «Каждое такое мероприятие – это все-таки шаг к миру. Шаг к миру, мы показываем, что мы не только воюем, а мы живем. Светская жизнь для Донецкой области свойственна. Приезжайте, слушайте музыку, всегда рады видеть», – сказал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

На очереди – рок. Глава области не исключает возможность и такого концерта.

Источник: ТК «Донбасс»

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