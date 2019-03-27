Попасть в список избирателей еще можно через суд, – министр юстиции. Новости

Попасть в список избирателей во время выборов президента Украины 31 марта, еще можно через суд. Об этом сегодня, 27 марта, рассказал министр юстиции Украины Павел Петренко на своей странице в Facebook.

«Друзья, не успели попасть в отдел ведения Государственного реестра избирателей, чтобы внести информацию о себе или изменить персональные данные? Обращайтесь в суд и получите возможность реализовать свое избирательное право», – пишет министр.

Согласно размещенной Петренко информации, для изменения места голосования необходимо до 28 марта включительно подать административный иск в местный общий суд по местонахождению избирательной комиссии. Подобные дела суд решает в течение двух дней. Судебный сбор при этом платить не нужно.

Как сообщалось ранее, в Украине жители Донецкой и Луганской областей подали больше всего заявлений о временной смене места голосования на выборах президента. Отделы ведения Государственного реестра избирателей со 2 января до 25 марта изменили место голосования для 315 тыс. 725 украинцев.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.