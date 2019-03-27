Весенний призыв: Число новобранцев выросло. Новости

Кабинет министров Украины повысил число призывников на срочную военную службу в рамках весенней кампании этого года. Соответствующие документы есть в распоряжении «РБК-Украина».

Сообщается, что в ходе весенней кампании на срочную службу планируют призвать 18 752 человека.

Из этого количества 9 тыс. призывников поступят в Вооруженные силы Украины (ВСУ), 600 – в Государственную спецслужбу транспорта, 5 152 – в Национальную гвардию, 4 тыс. – в Государственную пограничную службу.

Также на заседании правительства утвердили сумму расходов на призывную кампанию. Ожидается, что весенняя кампания обойдется почти в 74 млн грн.