Весенний призыв: Число новобранцев выросло. Новости

Кабинет министров Украины повысил число призывников на срочную военную службу в рамках весенней кампании этого года. Соответствующие документы есть в распоряжении «РБК-Украина».
Сообщается, что в ходе весенней кампании на срочную службу планируют призвать 18 752 человека.
Из этого количества 9 тыс. призывников поступят в Вооруженные силы Украины (ВСУ), 600 – в Государственную спецслужбу транспорта, 5 152 – в Национальную гвардию, 4 тыс. – в Государственную пограничную службу.
Также на заседании правительства утвердили сумму расходов на призывную кампанию. Ожидается, что весенняя кампания обойдется почти в 74 млн грн.
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