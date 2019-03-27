На Донетчине объем производимой сельхозпродукции увеличился на 2,2%. Новости

В Донецкой области объем производимой сельхозпродукции в январе-феврале 2019 года по сравнению с январем-февралем предыдущего года увеличился на 2,2%, в том числе предприятия получили продукции больше, чем в январе-феврале 2018 года, на 3,2%, хозяйства населения – меньше на 0,7%*. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

По информации ведомства, производство мяса (реализация на убой сельскохозяйственных животных в живом весе) в январе–феврале 2019 года сократилось по сравнению с январем–февралем предыдущего года на 1,6%, и составило 17,9 тыс. т.

«При этом предприятия получили продукции выращивания сельскохозяйственных животных (в живом весе) на 7,4% меньше, чем в январе–феврале 2018 года», – говорится в сообщении.

Кроме того, надои молока в области в январе–феврале 2019 года по сравнению с январем-февралем 2018 года уменьшились на 3,4%. А яиц за этот период получено на 41,3% больше.

По данным статистики, поголовье крупного рогатого скота, на 1 марта 2019 года сократилось по сравнению с аналогичной датой 2018 года на 4,2%, в том числе количество коров уменьшилось на 4,1% и составило 32,8 тыс голов.

«Количество свиней уменьшилось на 2,1% и на начало марта 2019 года составило 458,5 тыс. голов. Поголовье птицы на 1 марта 2019 года составило 4,9 млн. голов, что на 6,6% больше, чем на 1 марта 2018 года», – уточняется в сообщении.

Помимо этого, средние цены реализации сельскохозяйственными предприятиями молока повысились в январе–феврале 2019 года по сравнению с январем-февралем предыдущего года на 0,3%, зерновых и зернобобовых культур – на 20,9% (в том числе пшеницы – на 23,9%), картофеля – на 23,3%, овощных культур – на 67,5%.

Дешевле, чем в январе-феврале 2018 года, продавались плодовые и ягодные культуры – в 2,1 раза, яйца – на 15,5%, семена подсолнечника – на 5,8%, живые сельскохозяйственные животные – на 2,1%.

Также, на 1 марта 2019 года в предприятиях, которые непосредственно выращивают зерновые, зернобобовые культуры и подсолнечник, а также предприятиях, которые занимаются их хранением и переработкой, было в наличии 227,6 тыс. т зерна. Это на 39,3% меньше, чем на 1 марта 2018 года. Запасы семян подсолнечника сократились на 16,6% по сравнению с количеством, которое было на 1 марта 2018 года.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.

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