Экипирован, вооружен, мотивирован: Наев дал портрет воина ВСУ. Новости

Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев дал портрет украинского военного XXI века. Об этом он сказал в интервью «Голосу Украины».

«В процессе выполнения своих обязанностей в качестве Командующего Объединенными силами я постоянно общаюсь с военнослужащими разных категорий. И могу заверить, что современный украинский военный экипирован на уровне стандартов армий передовых стран мира, вооружен уже не только советским, но и современным украинским, а также зарубежным вооружением и военной техникой», – сказал Наев.

По его словам, это хорошо подготовленный боец, ведь постоянно проводятся учения по подготовке к ведению боевых действий и выполнению других задач.

«За пять лет войны украинские военные профессионально выросли, и уже сегодня наши иностранные союзники заимствуют опыт украинской армии в гибридной войне, поэтому с уверенностью могу сказать, что украинский военный – это мотивированный защитник и профессионал», – уточнил командующий Объединенными силами.

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