Электронный рецепт: Как на Донетчине, где нет доступа к компьютеру, люди будут получать лекарства (Видео). Новости

С апреля в Украине таблетки и растворы для инъекций медики будут выписывать через компьютер. Это коснется и программы «Доступные лекарства». По электронному рецепту фармацевты будут проверять назначения в специальной базе и требовать от клиентов код подтверждения. Он будет приходить на телефон.

Жительница села Кременевка (Никольский р-н, Донецкая обл.) Лидия приехала в больницу в Никольское (до переименования Володарское). В ее селе «отоварить» электронный рецепт нереально. Потому что аптека есть, а компьютера – нет. Да и не все соседи умеют пользоваться мобильным телефоном. «У меня соседка не может пользоваться, приходит ко мне или внуки. Тяжеловато конечно. А если честно сказать, то нам только в город ехать. Это 30 с лишним километров. Сюда одинаковое расстояние в Никольское. Но очень тяжело, там хоть автобус ходит», – рассказала женщина.

В местной амбулатории есть аптечный пункт и техника тоже. Однако, о новом формате рецептов с 1 апреля здесь еще не слышали. «По электронному нельзя. Пока еще такого нет. Я не знаю, меня еще не ставили в известность», – говорит сотрудница.

А в селе Новоянисоль – четыреста жителей. И здесь аптеки нет. Чтобы получить таблетки местные преодолевают десятки километров. Но даже в городе аптеку еще надо поискать. Потому что получить «доступные лекарства» можно будет только в тех фармацевтических учреждениях, где заключили договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). Как считают специалисты, изменения – к лучшему. «Намного быстрее будут рецепты отовариваться, попадать в реестр, контролироваться и возмещаться деньги. Весь этот процесс будет упрощен. Эта система она в тесте пока, то есть мы еще не совсем знаем, как это будет на практике», – сказал директор коммунальной аптеки Алексей Гранковский.

Ежемесячно только в этой коммунальной аптеке обрабатывают примерно 20 тысяч бумажных рецептов. Фармацевты к нововведениям готовы, потому что думают, что это облегчит работу. «Компьютеры есть, мы все сможем посмотреть по базам. Все будет, правда, меняться. Но мы должны адаптироваться, привыкать. Мы правда не знаем, как это все будет протекать. Но, думаю, мы справимся», – говорит фармацевт Михаил Белкин.

В поликлинике Мариуполя – очередь. Люди подписывают декларации. Без них уже через несколько дней электронное назначение врачи не выпишут. «Мы физически не сможем этого сделать. Потому что те, кто не зарегистрировался, мы просто не сможем внести в базу, оформить на них меддокументацию. Даже те, кто еще не определился, могут это сделать, могут выписать, могут заключить декларацию с выбранным доктором», – объяснила семейный врач Надежда Фортушняк.

Правда, первое время в обиходе будут и бумажные рецепты. Но это для большинства пациентов. А «доступные лекарства» будут выдавать только по электронным.

Источник: ТК «Донбасс»

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