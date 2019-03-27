Наев рассказал о настроениях на территории Донецкой и Луганской областей. Новости

О том, какие настроения местного населения Донецкой и Луганской областей сейчас преобладают, рассказал командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергею Наев, пишет «Голос Украины».

«Настроения, как и везде, разные. Многие граждане Украины, которые живут в населенных пунктах, приближенных к первой линии обороны, поддерживают военных как своих настоящих защитников, а также представителей военно-гражданских администраций как единственных полномочных органов местного самоуправления», – сказал Наев.

«Впрочем, конечно, это – регион непростой, на сознание его жителей десятилетиями осуществлялось мощное информационное влияние со стороны российской пропагандистской машины, которая, в свою очередь, делала все, чтобы настроить украинцев против Украины, не гнушаясь при этом ничем. Поэтому категория граждан, на самом деле пострадавших от этого влияния, – категория сложная, за этих людей мы должны бороться. В частности, путем устранения из эфира российского контента и усиления украинского», – считает командующий ОС.

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