Благородные поступки каждый день: История детского дома семейного типа из Покровска (Видео). Новости

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) в детском доме семейного типа (ДДСТ) Колосовых воспитывают девятерых детей. Девиз этой семьи – благородные поступки каждый день. Некоторые из них даже попали в детскую карту «добрых дел».

Воспитаннице ДДСТ Евгении Ланц не было и семи лет, когда она и ее младший брат оказались в приюте. Мама умерла, а бабушка заботиться о детях отказалась. Ежедневно девочка просила о чуде. «Родителей я ждала долго, я сама попросила себе родителей! Я помню, только, единственное, что они пришли, нас обняли», – делится она.

«Воспитатель приюта рассказывала, что она очень просила: "Найдите мне маму! Я хочу в семью, очень большую, хорошую!". Ее мечта осуществилась», – вспоминает мама-воспитатель ДДСТ Ирина Колосова.

Пятнадцатилетняя Евгения – одна из девяти воспитанников ДДСТ. Супруги Колосовы создали его одним из первых в Покровске. Дни этой необычной семьи полны добрых дел. «Помощь нуждающимся! Т. е. несмотря на то, что они сами сироты, они приходят и говорят: "Мам, у нас там акция, нужны какие-то вещи, продукты питания"», – рассказала мама-воспитатель.

Колосовы уверенны, что маленькие шаги сейчас – большие достижения в будущем. Поэтому и присоединились к новому проекту благотворительного Фонда Рината Ахметова «Копилка добрых дел». «Творить добро и менять мир к лучшему по силам каждому. Именно эту инициативу поддержали воспитанники детских домов семейного типа из Киева и Донецкой области. Карту придумали тоже дети, лучше, чем через игру, познать сложные вещи невозможно. Сделал доброе дело – стер скретч-покрытие, увидел какой сюрприз тебя там ждет», – сообщила менеджер проектов Фонда Рината Ахметова Оксана Збитнева.

Так, в основу путеводителя легли хорошие поступки этих детей: приготовить завтрак для мамы, помочь младшим, уступить место в автобусе. «Чтобы поменять жизнь к лучшему, нужно быть, прежде всего, добрым человеком», – считает 14-летняя воспитанница Алла.

«Прежде всего – надо помогать!» – добавляет 12-летний Саша.

Игровую карту добрых дел Фонд представляет в апреле. Получить печатную или электронную версии путеводителя можно при условии участия в конкурсе, который объявят на сайте Фонда Рината Ахметова. «Копилка добрых дел это нужное дело не только для детей, и для взрослых тоже», – считает отец-воспитатель ДДСТ Игорь Колосов.

Благодаря помощи Рината Ахметова на Донбассе спасены жизни миллиона человек. Уделяют внимание детям, лишенным родительской опеки, приемным семьям, ДДСТ.

Источник: ТК «Донбасс»