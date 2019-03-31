Сроком на 1 год: Какие квартиры получают переселенцы в Покровске (Фото). Новости

В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) уже второй год действует программа по предоставлению переселенцам жилья во временное пользование. В этом году дополнительно приобрели еще девять квартир для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Почти год назад переселенка Елена Никитина получила трехкомнатную квартиру в рамках этой городской программы. Вместе с семьей женщина переехала из прифронтовой Красногоровки. Здесь работает учителем русского языка в школе №3. Собственными силами и за средства, выделенные из городского бюджета одноразовой денежной помощи, сделала в квартире ремонт. «Программа эта полезная, очень нужна, потому что люди никому не нужны, деваться нам действительно некуда. А тут хоть как-то заботятся о нас», – говорит она.

Остро нуждалась в жилье и семья переселенки Аллы Шевченко. Молодая мама работает преподавателем музыки в Покровском педагогическом колледже. В ее памяти до сих пор – обстрелы и разбитая квартира во временно неподконтрольном украинской власти Донецке. В Покровске во временное пользование получили двухкомнатную квартиру. За последний год тоже сделали ее более комфортной для жизни. В ней планируют жить и дальше. «У нас выхода нет, у меня разрушенное помещение в Донецке в Киевском районе осталось. Возвращаться мне некуда. Двое деток», – поделилась переселенка.

Внедрение в Покровске программы обеспечения ВПЛ временным жильем началось с конца 2017 года. Тогда за счет средств государственного и местных бюджетов в расчете 50 на 50 процентов были приобретены первые 9 квартир. В начале 2018 года в них заселились переселенцы. Люди получили право жить в них 1 год, оплачивая только коммунальные услуги и энергоносители. «Учитывая этот положительный опыт, при поступлении предложения от Министерства временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц продолжить участие в данной программе, город Покровск активно откликнулся. И в декабре 2018 года поступили средства государственного бюджета и нами было приобретено еще 9 квартир для ВПЛ. За счет общей суммы в 4 млн грн было приобретено: 3 однокомнатные, 5 двухкомнатных, 1 трехкомнатная квартиры. Из них 7 квартир находятся в центральной части города и микрорайонах, две – в районе Динасового поселка», – сообщила секретарь Покровского городского совета Ирина Сущенко.

Как и ранее, переселенцам будет предоставляться единоразовая материальная помощь из местного бюджета. Тем, кто получил трехкомнатную квартиру, – 35 тыс. грн, двухкомнатную – 30 тыс. грн, однокомнатную – 25 тыс. грн. Эти средства можно использовать на ремонт или приобретение необходимой мебели или оборудования, которые останутся потом в квартире.

«С 1 по 30 апреля осуществляется прием документов от ВПЛ, имеющих намерение получить жилье во временное пользование сроком на 1 год. Соответствующий пакет документов они собирают и предоставляют в Центр предоставления административных услуг. По каждому обращению будут насчитаны определенные баллы. По наибольшему количеству баллов будет предоставлено жилье», – сообщила заведующая сектором управления имущества жилищно-коммунального отдела городского совета Татьяна Омельченко.

Принцип распределения квартир остался неизменным. Преимущество будет предоставляться ценным для города специалистам, людям и семьям с особыми потребностями.

Переселенцы, получившие жилье в 2018 году, имеют право продолжить договора аренды.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Орбита»