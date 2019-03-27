В Украине нет госреестра пострадавших от конфликта на Донбассе гражданских лиц, – омбудсмен. Новости

В Украине не создан государственный реестр гражданских лиц, пострадавших от вооруженного конфликта на Донбассе. Соответственно, отсутствует государственная статистика об их количестве. Об этом говорится в ежегодном докладе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека «О состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине» за 2018 год, опубликованном на сайте омбудсмена, которым сейчас является Людмила Денисова.
«В результате вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации, кроме вопросов реформирования сектора обороны и национальной безопасности, на повестке дня стоит проблема стратегического планирования действий государства в сфере защиты прав гражданского населения, которое претерпело различные нарушения, потерю здоровья, повреждения или ранения», – говорится в докладе.
В документе отмечается, что поскольку законодательство в сфере защиты прав лиц с инвалидностью, (установление инвалидности, предоставление реабилитационных услуг, льгот или социальной защиты лиц с инвалидностью) было ориентировано на мирную ситуацию в стране, «лица из числа гражданского населения, потерявшие здоровье в результате заболеваний, вызванных боевыми действиями или их последствиями на территории проведения АТО/ООС, не имеют специального статуса, инвалидность им устанавливается на общих основаниях».
Напомним, в Украине нет единой статистики о пострадавших вследствие боевых действий гражданских лицах. При этом такая статистика помогла бы оценить государству, сколько ресурсов и специалистов требуется направить на реабилитацию.
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