Порошенко рассказал, что заставит Кремль уступить. Новости

Завершить войну на Донбассе можно только политико-дипломатическим путем. Об этом сегодня, 27 марта, сказал президент Украины Петр Порошенко, пишет « Сегодня.ua » .

Киев и в дальнейшем будет придерживаться Минских договоренностей, которые признал весь цивилизованный мир. Президент считает: именно эти документы и обеспечили создание мощной мировой коалиции в поддержку Украины. А нарушения Минских договоренностей Россией – еще одно доказательство агрессии Кремля на Донбассе. А значит, за это предусмотрены санкции.