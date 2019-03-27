Порошенко рассказал, что заставит Кремль уступить. Новости

Завершить войну на Донбассе можно только политико-дипломатическим путем. Об этом сегодня, 27 марта, сказал президент Украины Петр Порошенко, пишет «Сегодня.ua».
Киев и в дальнейшем будет придерживаться Минских договоренностей, которые признал весь цивилизованный мир. Президент считает: именно эти документы и обеспечили создание мощной мировой коалиции в поддержку Украины. А нарушения Минских договоренностей Россией – еще одно доказательство агрессии Кремля на Донбассе. А значит, за это предусмотрены санкции.
Петр Порошенко убеждает: только международное давление и усиление украинской армии заставят Кремль уступить. «Тот, кто предлагает что-то другое, Будапештские форматы, Варшавские форматы, Московские форматы, это делается, дорогие мои, только с одной целью – дать Путину выскользнуть из взятых на себя обязательств. Если Украина сама откажется от Минского процесса, если Украина сама откажется от Нормандского формата, снимутся санкции – это то, чего хочет Путин. И Украина ничего не добьется. Поэтому некомпетентных и безответственных политиканов на пушечный выстрел нельзя подпускать к этим процессам», – заявил Порошенко.
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