В Краматорске полиция обнаружила трех нелегальных мигрантов. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) правоохранители обнаружили трех мигрантов, которые длительное время незаконно находились в Украине. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

«Работниками сектора превенции полиции Краматорска были направлены материалы в городской отдел Государственной миграционной службы для привлечения к административной ответственности гражданина Беларуси и 2 граждан Азербайджана, незаконно находящихся на территории Украины», – говорится в сообщении.

Так, во время поквартирного обхода в Краматорске участковые офицеры полиции обнаружили гражданина Беларуси . Выяснилось, что 34-летний мужчина с 2016 года незаконно находится в Украине. Уже длительный срок он живет у местной жительницы.

Нарушителя и сожительницу доставили в городской отдел Государственной миграционной службы, где он был привлечен к административной ответственности.

Кроме того, в отношении мужчины миграционной службой подготовлены материалы для его принудительного возвращения в страну гражданства и запрет въезда в Украину на 3 года. Его сожительница также понесет административное наказание по ст. 205 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Непринятие мер к обеспечению своевременной регистрации иностранцев и лиц без гражданства».

Помимо этого, к административной ответственности привлекли еще двух мужчин, которые незаконно находились на территории Украины и являются гражданами Азербайджана.