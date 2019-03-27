Через КПВВ Донбасса пытались провезти офтальмологические средства и сигареты. Новости

В Луганской и Донецкой областях на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) пограничники за сутки пресекли две попытки незаконной перевозки товаров через линию разграничения. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«Военнослужащие Донецкого и Лисичанского пограничных отрядов, совместно с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил, на КПВВ "Новотроицкое" и "Станица Луганская" помешали двум попыткам перемещения товаров через линию разграничения с нарушением установленных правил», – говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе уточнили, что через линию разграничения пытались провезти офтальмологические средства и сигареты на общую сумму почти 20 тыс. грн.

Товары были изъяты представителями ГФС для дальнейшего процессуального оформления.