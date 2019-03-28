Политолог пояснил, почему в РФ опять заговорили о выдаче российских паспортов в «Л-ДНР». Новости

Российская Федерация не пойдет на выдачу российских паспортов на неподконтрольном украинским властям Донбассе. Эти территории являются для РФ лишь инструментом расшатывания и дестабилизации ситуации. Такое мнение высказал политолог Олег Саакян, оценивая информацию о намерениях РФ выдавать свои паспорта на неподконтрольных Украине территориях, передает «Слово і Діло».

«Скорее всего, возвращение к теме российских паспортов мотивированно избирательным процессом в Украине. Таким образом, создается информационный повод, по которому можно влиять на информационное поле избирательной кампании, ее ход», – считает Саакян.

Он добавил, что это четкий посыл для людей на НКТ, поддерживающий миф о том, что в Донецке и Луганске повторяется якобы крымский сценарий.

«Люди на оккупированных территориях очень разочарованы. Вполне вероятно, что часть людей видят выход из ситуации в возвращении в нормальное русло, в частности, путем участия в выборах как возможности приблизить изменение ситуации. И здесь РФ нужно дать свой месседж, чтобы перебить поток, связанный с украинскими выборами. Для этого Кремль может спускать подобную ​​информацию», – разъяснил Саакян.

К тому же, как считает политолог, это инструмент, действующий по принципу «купи-продай козу» для международных медиа и западных политиков.

Эксперт уточнил, что РФ поднимает ставки на пустом месте для того, чтобы создать дискуссионное поле, даже виртуальное и заочное, чтобы можно было говорить «пойдет ли на это новая украинская власть, и при каких условиях» и т. д. Россия создает симулятор вокруг надуманной темы. Сами создают проблему и потом сами же пытаются привлечь всех к ее решению.

«Для РФ на сегодня люди с оккупированных территории – серьезная криминогенная социальная проблема. Уже есть серьезные примеры дискриминации, неприятие их со стороны россиян. Поэтому в случае выдачи документов РФ это только создаст дополнительное напряжение на пограничных с оккупированными российских территориях. Россия на это не пойдет», – резюмировал Олег Саакян.

Как сообщалось ранее, еще в феврале Главное управление разведки Министерства обороны Украины информировало, что в «Л-ДНР» руководство «республик» распространяет информацию о поэтапной замене «республиканских» паспортов на российские.

По информации российских СМИ, раздача паспортов начнется уже с апреля этого года.

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