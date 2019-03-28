Чему учат «Прописи первоклассника ДНР» (Фото). Новости

В «ДНР» для первоклассников разработали «республиканские» прописи. Как и большинство учебных пособий, в продаже прописей нет, родителям их необходимо скачивать с сайтов «ведомств» образования и распечатывать для детей.
Уже начиная с наименования – «Прописи первоклассника Донецкой народной республики» – становится ясно, что кроме образовательных целей пособие служит и пропаганде «ДНР» среди первоклассников.
Также школьникам предлагают раскрасить флаг «ДНР», составить предложения по городам «республики» и расположенным в них объектах. Достаточно много заданий с акцентом на тему родного края – изучение населенных пунктов, трудовых профессий, достопримечательностей.
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